A cidade de Itaguaí terá eleições suplementares hoje - Divulgação Prefeitura de Itaguaí

A cidade de Itaguaí terá eleições suplementares hojeDivulgação Prefeitura de Itaguaí

Publicado 24/10/2026 16:41

Mais de 100 mil eleitores de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vão às urnas neste domingo (25) para escolher o novo prefeito do município. A eleição suplementar será realizada no mesmo dia do segundo turno da disputa pela Presidência da República.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), 100.477 pessoas estão aptas a votar. Quatro chapas disputam a prefeitura: Haroldo Jesus Neto, o Haroldinho (PDT), atual prefeito interino; Luciano Mota (PT); Marcelo Cunha (Democratas); e Kelaine Goulart (Novo), que concorre com o registro indeferido em primeira instância, sub judice. O vencedor ficará no cargo até dezembro de 2028.

A nova eleição foi convocada após a Justiça Eleitoral barrar o registro de candidatura de Rubem Vieira de Souza, conhecido como Dr. Rubão, eleito prefeito em 2024. A disputa judicial teve como principal questão a possibilidade de um terceiro mandato consecutivo, o que é vedado pela Constituição Federal.

A controvérsia remonta à trajetória política de Rubão. Em julho de 2020, ele assumiu a prefeitura para cumprir um mandato-tampão e, meses depois, venceu a eleição municipal regular. Em 2024, voltou a conquistar a maioria dos votos, mas sua candidatura foi contestada sob o argumento de que a nova vitória representaria um terceiro mandato consecutivo.

Durante a tramitação do processo, Rubão chegou a reassumir temporariamente a administração municipal por força de uma decisão liminar, entre junho e novembro de 2025. Em fevereiro de 2026, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou o último recurso apresentado por sua defesa. Em junho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, por unanimidade, o indeferimento do registro, abrindo caminho para a realização da eleição suplementar.

Impasse político e administração interina

Desde janeiro de 2025, com exceção de um breve intervalo, Itaguaí vem sendo administrada interinamente por Haroldinho, que também preside a Câmara Municipal. A situação prolongou a instabilidade política na cidade enquanto a Justiça Eleitoral analisava a validade da candidatura de Rubão.

Agora, os eleitores terão a tarefa de escolher quem comandará o Executivo municipal até o fim de 2028. A disputa ocorre em uma cidade cuja economia tem forte ligação com os setores portuário e industrial, e coloca em evidência desafios como a melhoria dos serviços de saúde e educação, o transporte público, a infraestrutura e a geração de empregos.

Os candidatos apresentam trajetórias e propostas distintas para enfrentar esses problemas. Entre os temas em debate estão a ampliação das oportunidades de trabalho, a qualificação profissional, a transparência na gestão pública e a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Como será a votação

De acordo com as orientações do TRE-RJ, os eleitores deverão votar primeiro para presidente da República e, em seguida, para prefeito de Itaguaí. É necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto.

Celulares e máquinas fotográficas não podem ser levados para a cabine de votação. O eleitor pode, no entanto, levar uma anotação com os números dos candidatos, a chamada “colinha”, para consultar na hora de votar.

Quem são os candidatos

Haroldinho (PDT)

Haroldo Jesus Neto, conhecido como Haroldinho, é advogado e nasceu em 15 de abril de 1988. Iniciou a trajetória política como vereador, eleito em 2016 e reeleito em 2020. Também presidiu a Câmara Municipal e atualmente exerce interinamente o cargo de prefeito de Itaguaí. Na disputa suplementar, busca permanecer à frente do Executivo municipal, apoiado na experiência parlamentar e na atuação na administração da cidade.

Luciano Mota (PT)

Candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Mota apresenta como eixo de sua atuação a realização de obras, a geração de empregos e a ampliação de oportunidades para a população. Sua candidatura representa a corrente tradicional da esquerda na disputa municipal.

Marcelo Cunha (Democratas)

Jornalista, escritor, gestor público e teólogo, Marcelo Cunha disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Entre suas principais propostas está a descentralização da administração municipal, com a criação de núcleos regionais nos moldes de subprefeituras. Ele também defende a implantação do chamado “Relógio da Transparência” em praças públicas e o reforço da fiscalização dos recursos do Itaprev e dos investimentos destinados à saúde.

Kelaine Goulart (Novo)

Kelaine Goulart aposta na atuação social como marca de sua trajetória. Filha do ex-prefeito Abeilardo Goulart, fundou há 19 anos um instituto que, segundo as informações de sua campanha, atendeu cerca de 20 mil pessoas com cursos profissionalizantes, telemedicina e atividades esportivas. Também promoveu mais de 10 mil castrações de animais sem recursos da prefeitura.

Kelaine concorre sub judice, enquanto aguarda a decisão definitiva da Justiça Eleitoral sobre seu registro. Caso tenha a candidatura confirmada e vença a eleição, poderá se tornar a primeira mulher a governar Itaguaí.

A escolha deste domingo definirá quem ficará à frente da prefeitura até dezembro de 2028. O próximo governo terá o desafio de transformar a força econômica do município em melhorias concretas para os moradores, com medidas para ampliar as oportunidades de emprego e qualificação e aprimorar os serviços públicos.