Em Angra, eleitores na parte da manhã a caminho dos colégios eleitoraisDivulgação
Votação tranquila na região
Em Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, onde a população participou apenas da escolha presidencial, o movimento nas seções eleitorais foi tranquilo. Não houve formação de filas nos locais de votação, e o tempo de espera chegou a ser praticamente inexistente.
PM reforça fiscalização
Multidão aguarda apuração
Em Angra dos Reis, a chuva levou uma multidão a procurar abrigo sob marquises enquanto aguarda a divulgação dos resultados do segundo turno presidencial. A expectativa pela definição da disputa mobilizou moradores, que permaneceram reunidos em diferentes pontos da cidade.
Em Itaguaí, o clima de expectativa é ainda mais intenso diante da eleição suplementar. A população aguarda a apuração para conhecer o resultado da disputa municipal e saber quem assumirá o comando da prefeitura.
A definição do novo prefeito terá impacto direto na administração da cidade pelos próximos anos. O mandato resultante da eleição suplementar seguirá até dezembro de 2028, encerrando um período de disputa pelo comando do Executivo municipal.
Com o fechamento das urnas, a atenção dos eleitores se voltou para a contagem dos votos e a confirmação dos resultados, em um domingo marcado pela chuva, pela tranquilidade na votação e pela expectativa política em toda a região da Costa Verde.
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