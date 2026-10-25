Em Angra, eleitores na parte da manhã a caminho dos colégios eleitorais - Divulgação

Em Angra, eleitores na parte da manhã a caminho dos colégios eleitoraisDivulgação

Publicado 25/10/2026 17:43 | Atualizado 25/10/2026 17:53

O segundo turno das eleições presidenciais e a eleição suplementar para a Prefeitura de Itaguaí se aproximam do fim neste domingo (25), sob chuva no Rio e nos municípios da Costa Verde. Apesar das condições climáticas, o processo eleitoral transcorreu, até o momento, normalmente durante o dia, sem registros de graves incidentes nas cidades da região.

Em Itaguaí, a expectativa foi ainda maior, já que, além da votação para presidente da República, os eleitores também foram às urnas para escolher o novo chefe do Executivo municipal. Mais de 100 mil pessoas estavam aptas a participar da disputa suplementar, que vai decidir quem ficará à frente da administração até dezembro de 2028.

Votação tranquila na região



Em Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, onde a população participou apenas da escolha presidencial, o movimento nas seções eleitorais foi tranquilo. Não houve formação de filas nos locais de votação, e o tempo de espera chegou a ser praticamente inexistente.

O procedimento dentro das cabines também foi rápido. Em geral, os eleitores levaram menos de dois minutos para registrar seus votos, contribuindo para a fluidez do atendimento ao longo do dia.

Mesmo com a chuva, os eleitores conseguiram comparecer aos colégios eleitorais sem grandes dificuldades relatadas. A movimentação permaneceu organizada, enquanto as equipes responsáveis pela segurança acompanharam o andamento da votação.

PM reforça fiscalização

A presença da Polícia Militar na entrada dos colégios eleitorais ajudou a dispersar pequenos grupos que tentavam abordar pessoas a caminho das urnas. Alguns integrantes desses grupos vestiam blusas com números de candidatos, em uma tentativa de convencer eleitores durante o deslocamento para votar.

A atuação policial buscou manter a ordem nos arredores dos locais de votação e evitar interferências no exercício do voto. Apesar dessas situações pontuais, não houve registro de ocorrências graves que comprometessem o andamento do pleito na Costa Verde.

Multidão aguarda apuração

Em Angra dos Reis, a chuva levou uma multidão a procurar abrigo sob marquises enquanto aguarda a divulgação dos resultados do segundo turno presidencial. A expectativa pela definição da disputa mobilizou moradores, que permaneceram reunidos em diferentes pontos da cidade.

Em Itaguaí, o clima de expectativa é ainda mais intenso diante da eleição suplementar. A população aguarda a apuração para conhecer o resultado da disputa municipal e saber quem assumirá o comando da prefeitura.

A definição do novo prefeito terá impacto direto na administração da cidade pelos próximos anos. O mandato resultante da eleição suplementar seguirá até dezembro de 2028, encerrando um período de disputa pelo comando do Executivo municipal.

Com o fechamento das urnas, a atenção dos eleitores se voltou para a contagem dos votos e a confirmação dos resultados, em um domingo marcado pela chuva, pela tranquilidade na votação e pela expectativa política em toda a região da Costa Verde.