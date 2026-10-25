Após vitória, prefeito de Itaguaí recebe o carinho do eleitorado - Divulgação/Reprodução Rede Social

Após vitória, prefeito de Itaguaí recebe o carinho do eleitoradoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 25/10/2026 21:33

Haroldinho de Jesus, candidato do PDT, com 77,47% totalizando 58.054 votos, venceu a eleição suplementar para prefeito de Itaguaí, realizada neste domingo (25), simultaneamente ao segundo turno das eleições presidenciais. Os boletins de urna divulgados após o encerramento da votação já apontavam a vitória do candidato, que ocupa interinamente o comando do Executivo municipal após presidir a Câmara de Vereadores.

Mais de 58 mil votos Haroldinho vence a eleição suplementar Divulgação/TRE

Mais de 100 mil eleitores estavam aptos a participar do pleito, que definiu quem ficará à frente da Prefeitura até dezembro de 2028. Quatro candidatos disputaram a preferência do eleitorado, em uma eleição convocada após o indeferimento definitivo da candidatura de Rubens Vieira, conhecido como Doutor Rubão, que havia vencido a disputa municipal de 2024.

Apesar de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que estendeu o horário de votação das 17h para as 19h, as urnas de Itaguaí foram encerradas às 17h. A apuração começou após o fechamento dos locais de votação, permitindo a divulgação dos resultados e a identificação do vencedor.

Mandato-tampão e nova disputa

Haroldinho assumiu a Prefeitura de Itaguaí depois de exercer a presidência da Câmara Municipal, passando a administrar a cidade durante o período de transição política. Com a vitória nas urnas, ele deixa a condição de prefeito interino para assumir o mandato decorrente da eleição suplementar.

A nova votação foi necessária após uma sequência de decisões judiciais que impediram Rubão de permanecer à frente do município. Em 2020, ele assumiu a Prefeitura em julho, para cumprir um mandato-tampão, e, meses depois, venceu a eleição regular, permanecendo no cargo.

Em 2024, Rubão voltou a conquistar a maioria dos votos e foi eleito novamente. Entretanto, o resultado ficou sub judice, levando o então prefeito a recorrer à Justiça para tentar garantir a continuidade no cargo.



Justiça barrou terceiro mandato consecutivo



Durante a disputa judicial, Rubão chegou a reassumir temporariamente a Prefeitura por força de uma decisão liminar, entre junho e novembro de 2025. A situação, porém, não se consolidou diante das decisões posteriores dos tribunais superiores.

Em fevereiro de 2026, o STF rejeitou o último recurso apresentado pela defesa do ex-prefeito. Em junho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, por unanimidade, o indeferimento de sua candidatura.

O entendimento da Justiça Eleitoral foi de que a vitória de Rubão em 2024 representaria um terceiro mandato consecutivo, hipótese vedada pela Constituição Federal. Com a confirmação do impedimento, Itaguaí precisou realizar uma eleição suplementar para definir o novo chefe do Executivo municipal.

A vitória de Haroldinho encerra a disputa eleitoral deste domingo e abre uma nova etapa administrativa na cidade, com mandato previsto até dezembro de 2028.