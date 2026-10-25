Após vitória, prefeito de Itaguaí recebe o carinho do eleitoradoDivulgação/Reprodução Rede Social
Mandato-tampão e nova disputa
Justiça barrou terceiro mandato consecutivo
Durante a disputa judicial, Rubão chegou a reassumir temporariamente a Prefeitura por força de uma decisão liminar, entre junho e novembro de 2025. A situação, porém, não se consolidou diante das decisões posteriores dos tribunais superiores.
Haroldinho Jesus vence eleição suplementar para prefeito de Itaguaí
Candidato do PDT foi confirmado vencedor após apuração das urnas neste domingo (25); eleito comandará o município até dezembro de 2028
Chuva marca fim da votação e aumenta expectativa na Costa Verde
Eleição sob chuva neste domingo, sem registros de graves incidentes; em Itaguaí, mais de 100 mil pessoas participaram da escolha do novo prefeito
Mais de 100 mil vão às urnas para escolher novo prefeito de Itaguaí
Eleição suplementar será realizada, neste domingo (25) com o segundo turno da disputa presidencial; quatro chapas concorrem
Itaguaí prepara novo centro de segurança com 1,5 mil câmeras inteligentes
Complexo no antigo Luiz Murat prevê reforço de 140% no efetivo inicial da PM, IA e integração de órgãos até junho de 2027 e ação preventiva
Quatro nomes disputam a Prefeitura de Itaguaí na eleição suplementar de domingo
Saúde, transporte, emprego, núcleos regionais e desenvolvimento são prioridades para candidatos com trajetórias políticas e alianças distintas no pleito local
Itaguaí terá eleição suplementar para prefeito neste domingo
Com 100.477 eleitores aptos, município escolherá novo prefeito para mandato até 2028 no mesmo que o Brasil define seu presidente
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