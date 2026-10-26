Haroldinho Jesus em Itaguaí, prefeito eleito - Divulgação/Rede Social

Haroldinho Jesus em Itaguaí, prefeito eleitoDivulgação/Rede Social

Publicado 26/10/2026 15:33

Eleito no domingo (25), com mais de 58 mil votos válidos, em uma votação histórica no município de Itaguaí, Haroldinho Jesus (PDT) começou a semana agradecendo aos eleitores e anunciando projetos para impulsionar o desenvolvimento municipal. Sob o lema “Itaguaí não vai parar”, o prefeito eleito, afirmou que pretende intensificar o ritmo de trabalho, acompanhar as principais demandas da população e criar oportunidades para o crescimento econômico. O candidato teve mais de 77,47% dos votos válidos na eleição suplementar , convocada pela Justiça Eleitoral.

Em uma transmissão ao vivo, Haroldinho destacou que as primeiras ações serão voltadas ao acompanhamento das intervenções emergenciais já iniciadas. Nesta segunda-feira (26), ele pretende visitar as obras da região de São Francisco Xavier, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras unidades de saúde que necessitam de melhorias.

“A gente quer fazer e eu não vou parar”, declarou, reforçando que buscará apoio dos governos estadual e federal para viabilizar projetos e ampliar os investimentos na cidade.

Saúde terá hospital e maternidade como prioridades

Entre as principais promessas está a conclusão das obras do Hospital São Francisco Xavier, cuja entrega foi anunciada para março. Segundo Haroldinho, a gestão da unidade ficará sob responsabilidade da administração municipal a partir de janeiro. A proposta é transformar o equipamento em referência no atendimento público, oferecendo serviços de qualidade aos moradores.

O futuro prefeito também afirmou que o projeto da Maternidade Nossa Senhora da Guia está pronto para avançar. Melhorias na rede municipal e a busca por recursos para construir um hospital federal em Itaguaí integram os planos apresentados.

Educação terá novas escolas e atividades culturais

Na área educacional, Haroldinho prometeu investir na construção de creches, ampliar o ensino em tempo integral na Escola Águas Lindas e concluir as obras das unidades do Carvão, Carmo Menezes e Chaperó.

Para terça-feira (27), está prevista a apresentação de um projeto que pretende levar crianças da rede pública ao cinema, ampliando o acesso dos estudantes à cultura. O prefeito eleito também mencionou a atração de universidades públicas e privadas para oferecer mais oportunidades de formação profissional.

Empresas e empregos no horizonte

Haroldinho afirmou que Itaguaí estará aberta à chegada de grandes empresas interessadas em se instalar no município. A proposta é fortalecer a economia local, ampliar as oportunidades de emprego e estimular novos investimentos. Para isso, a articulação com diferentes esferas de governo deverá contribuir para viabilizar projetos e favorecer o crescimento da cidade.

Segurança e infraestrutura entram no planejamento



A segurança pública deverá receber atenção por meio de parcerias com o governo estadual. Na infraestrutura, o futuro chefe do Executivo citou a pavimentação de ruas em Mazombinha e a continuidade das intervenções prioritárias.

“Estarei com pires na mão para pedir recursos para o município”, afirmou, ao defender a cooperação entre os governos.

Ao encerrar a transmissão, Haroldinho garantiu que pretende governar para todos os moradores, com atenção especial às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. “Vou ser um prefeito para todos, principalmente os que mais precisam. Um governo municipalista”, concluiu.