Haroldinho Jesus em Itaguaí, prefeito eleitoDivulgação/Rede Social
Saúde terá hospital e maternidade como prioridades
Educação terá novas escolas e atividades culturais
Empresas e empregos no horizonte
Segurança e infraestrutura entram no planejamento
A segurança pública deverá receber atenção por meio de parcerias com o governo estadual. Na infraestrutura, o futuro chefe do Executivo citou a pavimentação de ruas em Mazombinha e a continuidade das intervenções prioritárias.
Haroldinho promete acelerar obras e anuncia pacote de investimentos para Itaguaí
Eleito com mais de 58 mil votos, prefeito avança na saúde, educação e segurança, além de atrair empresas e buscar recursos para a cidade
Haroldinho Jesus vence eleição suplementar para prefeito de Itaguaí
Candidato do PDT foi confirmado vencedor após apuração das urnas neste domingo (25); eleito comandará o município até dezembro de 2028
Chuva marca fim da votação e aumenta expectativa na Costa Verde
Eleição sob chuva neste domingo, sem registros de graves incidentes; em Itaguaí, mais de 100 mil pessoas participaram da escolha do novo prefeito
Mais de 100 mil vão às urnas para escolher novo prefeito de Itaguaí
Eleição suplementar será realizada, neste domingo (25) com o segundo turno da disputa presidencial; quatro chapas concorrem
Itaguaí prepara novo centro de segurança com 1,5 mil câmeras inteligentes
Complexo no antigo Luiz Murat prevê reforço de 140% no efetivo inicial da PM, IA e integração de órgãos até junho de 2027 e ação preventiva
Quatro nomes disputam a Prefeitura de Itaguaí na eleição suplementar de domingo
Saúde, transporte, emprego, núcleos regionais e desenvolvimento são prioridades para candidatos com trajetórias políticas e alianças distintas no pleito local
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