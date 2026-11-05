Foragido foi preso pelo agente na rua chegando em casa - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Foragido foi preso pelo agente na rua chegando em casaDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 05/11/2026 12:13

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, que tinha apenas 10 anos na época dos abusos, foi preso nesta quinta-feira (5), após uma operação integrada entre policiais civis de Itaguaí e agentes de outras unidades da Polícia Civil. A captura ocorreu na Baixada Fluminense, depois de um trabalho de investigação, troca de informações e monitoramento.

A ação contou com equipes da 50ª Delegacia de Polícia (Itaguaí), da 59ª DP e da Polícia Interestadual (Polinter). O objetivo era localizar o condenado, que tinha contra si um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça.

Crime ocorreu em 2017



De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, o abuso sexual aconteceu em novembro de 2017 e foi investigado pela 50ª DP, responsável pela apuração do caso em Itaguaí.

Na ocasião, a vítima era uma criança de apenas 10 anos e o autor do crime era seu próprio tio. Após a conclusão das investigações, o processo seguiu para a Justiça, que julgou o caso e condenou o acusado pelo crime de estupro de vulnerável.

A ordem de prisão foi expedida depois que a condenação transitou em julgado, situação jurídica em que não cabem mais recursos capazes de modificar a decisão condenatória nas instâncias ordinárias.

Condenado foi localizado em Paracambi

Segundo a corporação, os agentes passaram dias reunindo informações e realizando diligências, em Itaguaí para identificar o paradeiro do procurado. O trabalho de inteligência permitiu estabelecer o local onde ele poderia ser encontrado. Ele estava escondido em Paracambi.

O homem acabou localizado na Rodovia RJ-127, na altura do bairro Cabral, em Paracambi. No endereço, os policiais realizaram a abordagem e cumpriram o mandado judicial. Após a captura, ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e está à disposição da Justiça.

A operação reforça a atuação conjunta das delegacias especializadas e territoriais no cumprimento de decisões judiciais e na localização de pessoas procuradas. A Polícia Civil destacou que a integração entre as equipes, aliada ao trabalho de inteligência e investigação, foi fundamental para identificar o paradeiro do condenado e efetuar a prisão.



