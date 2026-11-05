Foragido foi preso pelo agente na rua chegando em casaDivulgação/Reprodução Polícia Civil
Crime ocorreu em 2017
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, o abuso sexual aconteceu em novembro de 2017 e foi investigado pela 50ª DP, responsável pela apuração do caso em Itaguaí.
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