Geração de emprego no porto de Itaguaí pode chegar a 3 mil trabalhadores em 2029 - Divulgação/Arquivo

Geração de emprego no porto de Itaguaí pode chegar a 3 mil trabalhadores em 2029Divulgação/Arquivo

Publicado 05/11/2026 12:28

Um novo empreendimento portuário promete ampliar a infraestrutura logística de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Denominado Porto do Meio, o projeto da Cedro Participações prevê investimento estimado em R$ 3,5 bilhões e será destinado ao armazenamento e à movimentação de minério de ferro. A expectativa é que o terminal entre em operação em 2029, após a conclusão das obras e o cumprimento das exigências relacionadas ao licenciamento ambiental.

A iniciativa pretende criar uma nova alternativa para o transporte da produção mineral, especialmente de pequenas e médias empresas que atuam no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Para isso, a estrutura será integrada à Malha Regional Sudeste da MRS Logística e ao Ramal Ferroviário Serra Azul, permitindo a conexão entre as áreas de extração e o complexo portuário fluminense.



Capacidade de movimentação

Na fase inicial, o Porto do Meio deverá alcançar capacidade para movimentar até 15 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. A estrutura ferroviária terá papel estratégico no escoamento da produção, oferecendo uma opção logística para mineradoras que buscam ampliar o acesso aos mercados consumidores e às rotas de exportação.

Além do impacto na cadeia produtiva, a construção do terminal poderá representar uma oportunidade para o mercado de trabalho regional. Conforme informações divulgadas pela companhia responsável, a estimativa é de aproximadamente 3 mil empregos diretos e indiretos durante as diferentes etapas de implantação e desenvolvimento do empreendimento.

A prioridade na contratação deverá contemplar moradores de Itaguaí e Mangaratiba, municípios diretamente relacionados à região de influência do projeto. A expectativa é que a iniciativa também movimente setores ligados à prestação de serviços, transporte, comércio e fornecimento de materiais.

Licenciamento e medidas ambientais

Outro ponto previsto no planejamento envolve a adoção de medidas para acompanhar os possíveis impactos ambientais da atividade portuária. Entre as iniciativas anunciadas estão programas de monitoramento da qualidade da água e do ar, além do controle dos níveis de ruído nas áreas próximas à instalação.

O planejamento também contempla ações de recuperação dos espaços utilizados durante a execução das obras, como parte das medidas de compensação e controle estabelecidas no processo de licenciamento.

Em outubro, a Comissão Estadual de Controle Ambiental aprovou a emissão da licença ambiental do terminal, condicionada ao atendimento das exigências e medidas estabelecidas pelos órgãos responsáveis.

Com previsão de funcionamento a partir de 2029, o Porto do Meio integra um projeto de expansão da infraestrutura de movimentação mineral em Itaguaí, com potencial para fortalecer a conexão ferroviária e portuária entre Minas Gerais e o litoral fluminense.