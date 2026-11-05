Geração de emprego no porto de Itaguaí pode chegar a 3 mil trabalhadores em 2029Divulgação/Arquivo
Capacidade de movimentação
Licenciamento e medidas ambientais
Com previsão de funcionamento a partir de 2029, o Porto do Meio integra um projeto de expansão da infraestrutura de movimentação mineral em Itaguaí, com potencial para fortalecer a conexão ferroviária e portuária entre Minas Gerais e o litoral fluminense.
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