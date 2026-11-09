Início da noite a água chegava com força nas caixas d'água - Divulgação/Imagem feita por moradores

Início da noite a água chegava com força nas caixas d'águaDivulgação/Imagem feita por moradores

Publicado 09/11/2026 20:18 | Atualizado 09/11/2026 20:27

Moradores de Coroa Grande, localizada em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, enfrentaram dias de dificuldades por causa da falta de água nas torneiras . O problema, registrado desde a última quinta-feira (5), mobilizou a comunidade e gerou uma onda de reclamações nas redes sociais, onde moradores cobraram providências das autoridades e da empresa responsável pela distribuição no município.

Sem previsão inicial para a retomada do serviço, famílias recorreram a alternativas improvisadas para enfrentar a rotina sem abastecimento. Em algumas residências, a situação chegou ao ponto de moradores aproveitarem a água da chuva, armazenada em baldes, para atender às necessidades básicas.

Mensagem recebida por moradores sobre o problema da falta de água Divulgação

Reclamações e apelos

O descontentamento ganhou espaço nas publicações feitas por internautas, que demonstraram indignação com a situação. “Pelo amor de Deus, cadê a água?”, questionou uma moradora em uma manifestação compartilhada nas redes sociais.

Outra internauta relatou as dificuldades enfrentadas dentro de casa. “Aqui em casa só banho de chuva, com a água armazenada em baldes”, escreveu, evidenciando os transtornos provocados pela interrupção do fornecimento.

De acordo com lideranças comunitárias de Itaguaí, a ocorrência se concentrou em Coroa Grande, tendo como um dos pontos mais afetados a Rua Sebastião Bruno de Oliveira. Representantes da comunidade também receberam manifestações de moradores que buscavam ajuda para solucionar o problema.

Em uma das respostas aos moradores das autoridades competentes era de que " devido as fortes chuvas que atingiram a região a Unidade de Tratamento Itinguçu está com fornecimento interrompido". Em outra cobrança via internet. uma mensagem era exibida.

Empresa enviou equipe para verificar ocorrência



Diante da situação, os consumidores acionaram a concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade. A reportagem de O Dia foi informada sobre as reclamações por lideranças comunitárias, que relataram a continuidade do desabastecimento na localidade.

Procurada pela reportagem, a empresa informou, em nota, que uma equipe havia sido encaminhada ao distrito durante a tarde desta segunda-feira (9) para verificar o que estaria provocando a ocorrência. Segundo a concessionária, no momento da avaliação, o abastecimento encontrava-se regular.

A informação, porém, contrastava com os relatos apresentados pelos moradores que ainda aguardavam a normalização do serviço.



Fornecimento começou a ser restabelecido



No final da tarde, moradores afetados voltaram a procurar a reportagem e informaram que o abastecimento estava sendo regularizado. A retomada trouxe alívio às famílias que passaram vários dias enfrentando dificuldades para realizar atividades domésticas e manter os cuidados básicos de higiene.

Apesar da sinalização de normalização, o episódio reacendeu a preocupação da comunidade com a regularidade do fornecimento de água no distrito e a necessidade de respostas rápidas diante de possíveis interrupções futuras.