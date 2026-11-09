Início da noite a água chegava com força nas caixas d'águaDivulgação/Imagem feita por moradores
Reclamações e apelos
Empresa enviou equipe para verificar ocorrência
Diante da situação, os consumidores acionaram a concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade. A reportagem de O Dia foi informada sobre as reclamações por lideranças comunitárias, que relataram a continuidade do desabastecimento na localidade.
Fornecimento começou a ser restabelecido
No final da tarde, moradores afetados voltaram a procurar a reportagem e informaram que o abastecimento estava sendo regularizado. A retomada trouxe alívio às famílias que passaram vários dias enfrentando dificuldades para realizar atividades domésticas e manter os cuidados básicos de higiene.
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