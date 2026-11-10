Barraca de churrasquinho pega fogo - Divulgação/Reprodução Rede Social

Barraca de churrasquinho pega fogo Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 10/11/2026 21:00

Um incêndio em uma barraca de churrasquinho provocou momentos de tensão e correria no final da tarde desta terça-feira (10), no Centro de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O fogo atingiu um ponto de venda de alimentos e assustou trabalhadores, comerciantes e pessoas que circulavam pela região.

As chamas começaram a consumir a estrutura e se espalharam rapidamente, provocando uma situação de desespero entre frequentadores e moradores que estavam nas proximidades. Diante do avanço do fogo, populares tentaram se afastar do estabelecimento para evitar possíveis riscos, enquanto outras pessoas procuravam locais seguros para se abrigar.

Imagens e relatos da ocorrência apontam momentos de apreensão, com pessoas deixando a área às pressas diante da intensidade das labaredas. A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo trecho, que acompanhou a situação com preocupação.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as causas do incidente. Também não há confirmação de pessoas feridas ou encaminhadas para unidades de saúde em decorrência do episódio. As circunstâncias que provocaram o início do fogo ainda não foram esclarecidas. A possibilidade de o incêndio ter relação com equipamentos utilizados no preparo dos alimentos, como botijões de gás ou instalações elétricas, não foi confirmada pelas autoridades.

Susto em área movimentada

O episódio aconteceu em uma região de grande circulação de pessoas, especialmente no fim do expediente, quando trabalhadores e consumidores costumam movimentar o comércio local. A presença de uma barraca em chamas em meio ao movimento aumentou a preocupação e levou pedestres a manter distância do local.

A ocorrência reacende o alerta sobre os cuidados necessários em estruturas utilizadas para a comercialização de alimentos nas ruas, principalmente aquelas que trabalham com fogo, gás e equipamentos de aquecimento.

As possíveis causas do incêndio e eventuais danos deverão ser divulgadas após a avaliação da ocorrência.