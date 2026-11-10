Barraca de churrasquinho pega fogo Divulgação/Reprodução Rede Social
Susto em área movimentada
Incêndio em barraca de churrasquinho causa pânico no Centro de Itaguaí
Chamas se espalharam rapidamente no fim da tarde desta terça-feira (10), assustando trabalhadores e pedestres
Moradores de Coroa Grande enfrentam cinco dias sem água nas torneiras
Desabastecimento provocou reclamações nas redes sociais; fornecimento começou a ser normalizado nesta segunda-feira, pela Rio+Saneamento
Porto do Meio prevê investimento de R$ 3,5 bilhões em Itaguaí
Novo terminal para movimentação de minério de ferro deverá gerar 3 mil empregos e iniciar as operações em 2029, com capacidade de 15 milhões de toneladas anuais
Polícia prende condenado por estupro da sobrinha após busca em Itaguaí
Homem foi localizado após investigação integrada; crime contra a menina, então com 10 anos, ocorreu em novembro de 2017 no Rio
Haroldinho promete acelerar obras e anuncia pacote de investimentos para Itaguaí
Eleito com mais de 58 mil votos, prefeito avança na saúde, educação e segurança, além de atrair empresas e buscar recursos para a cidade
Haroldinho Jesus vence eleição suplementar para prefeito de Itaguaí
Candidato do PDT foi confirmado vencedor após apuração das urnas neste domingo (25); eleito comandará o município até dezembro de 2028
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