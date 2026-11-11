O quarto suspeito no atentado contra Vinícius Drumond é preso pela Civil e conduzido à delegacia de Itaguaí - Divulgação/Polícia Civil

O quarto suspeito no atentado contra Vinícius Drumond é preso pela Civil e conduzido à delegacia de ItaguaíDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/11/2026 12:32 | Atualizado 11/11/2026 18:58

Um homem apontado como o quarto envolvido na tentativa de homicídio do contraventor Vinícius Drumond foi preso na manhã desta terça-feira (10), em Mangaratiba, na Costa Verde. A captura foi realizada por policiais civis da 50ª DP (Itaguaí), após mais de 30 dias de investigação e trabalho de inteligência. O suspeito estava foragido desde o atentado, ocorrido em julho de 2025, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Identificado como Jorge Affonso Marins de Assis, ele é investigado por participação no planejamento da execução. Segundo a Polícia Civil, sua função teria sido auxiliar no monitoramento dos passos da vítima antes da ação criminosa, fornecendo informações que poderiam facilitar o ataque.

A operação foi coordenada pelo delegado titular Rodrigo Bichara Moreira. Para localizar o investigado, os agentes realizaram cruzamento de informações, monitoramento e campanas em diferentes pontos, até identificarem o endereço onde ele estava escondido.

Tentativa de fuga



No momento da abordagem, Jorge tentou escapar pelos fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Durante a revista, os agentes encontraram uma pistola Taurus calibre .45, municiada, além de um carregador sobressalente, dentro de uma gaveta no armário do quarto do suspeito detido.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Além do cumprimento da ordem judicial, o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Após a captura, o investigado foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A reportagem de O Dia tentou contato com a defesa do suspeito detido, por telefone, mas até o momento não conseguiu retorno.

Ataque com mais de 30 tiros



O atentado contra Vinícius Drumond aconteceu em julho de 2025, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Na ocasião, o veículo utilizado pelo contraventor, filho do falecido Luizinho Drumond, foi atingido por mais de 30 disparos de fuzil. Apesar da intensidade do ataque, Vinícius conseguiu sobreviver. Ele estava em um automóvel blindado, equipamento que foi fundamental para protegê-lo dos tiros e evitar consequências mais graves.

Para a polícia, a prisão de Jorge representa mais um avanço nas investigações conduzidas pela 50ª DP para esclarecer a participação dos envolvidos na tentativa de execução. O trabalho foca identificar e responsabilizar todos os integrantes do grupo suspeito de organizar o atentado.