O quarto suspeito no atentado contra Vinícius Drumond é preso pela Civil e conduzido à delegacia de ItaguaíDivulgação/Polícia Civil
Tentativa de fuga
No momento da abordagem, Jorge tentou escapar pelos fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Durante a revista, os agentes encontraram uma pistola Taurus calibre .45, municiada, além de um carregador sobressalente, dentro de uma gaveta no armário do quarto do suspeito detido.
Ataque com mais de 30 tiros
O atentado contra Vinícius Drumond aconteceu em julho de 2025, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Na ocasião, o veículo utilizado pelo contraventor, filho do falecido Luizinho Drumond, foi atingido por mais de 30 disparos de fuzil. Apesar da intensidade do ataque, Vinícius conseguiu sobreviver. Ele estava em um automóvel blindado, equipamento que foi fundamental para protegê-lo dos tiros e evitar consequências mais graves.
Suspeito de atentado contra bicheiro é preso em Mangaratiba
Investigado, foragido há mais de um ano monitorava a rotina de Vinícius Drumond antes do ataque com mais de 30 tiros de fuzil
Incêndio em barraca de churrasquinho causa pânico no Centro de Itaguaí
Chamas se espalharam rapidamente no fim da tarde desta terça-feira (10), assustando trabalhadores e pedestres
Moradores de Coroa Grande enfrentam cinco dias sem água nas torneiras
Desabastecimento provocou reclamações nas redes sociais; fornecimento começou a ser normalizado nesta segunda-feira, pela Rio+Saneamento
Porto do Meio prevê investimento de R$ 3,5 bilhões em Itaguaí
Novo terminal para movimentação de minério de ferro deverá gerar 3 mil empregos e iniciar as operações em 2029, com capacidade de 15 milhões de toneladas anuais
Polícia prende condenado por estupro da sobrinha após busca em Itaguaí
Homem foi localizado após investigação integrada; crime contra a menina, então com 10 anos, ocorreu em novembro de 2017 no Rio
Haroldinho promete acelerar obras e anuncia pacote de investimentos para Itaguaí
Eleito com mais de 58 mil votos, prefeito avança na saúde, educação e segurança, além de atrair empresas e buscar recursos para a cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.