Policiais capturam o suspeito em casa no município de ItaguaíDivulgação/Polícia Civil

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Jaciara Santos
Um homem apontado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foi preso após ser condenado a mais de nove anos de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, ele era responsável pelo transporte de entorpecentes de comunidades de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, para outros municípios do estado, incluindo Teresópolis ( Região Serrana) e Angra dos Reis (Costa Verde). A polícia não detalhou como este carregamento era transportado até as comunidades. 
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O trabalho de apuração identificou que o investigado fazia a distribuição das cargas ilícitas para a Vila Muqui, em Teresópolis, e para a comunidade da Sapinhatuba I, em Angra, atualmente é um território alvo de disputa pelos criminosos. A atuação, segundo a polícia, fazia parte da estrutura de abastecimento de pontos de venda de drogas ligados à organização criminosa.

Histórico de prisões e envolvimento com o tráfico


O condenado já havia sido detido em flagrante em outras duas ocasiões. Nas ocorrências anteriores, estava acompanhado de comparsas e foi encontrado em situações que envolveram grandes quantidades de entorpecentes, além de um radiocomunicador, equipamento frequentemente utilizado para facilitar a comunicação entre integrantes de grupos criminosos.
Além desses registros, o homem possui outras anotações criminais relacionadas aos mesmos delitos. O histórico reforçou os elementos reunidos durante as investigações sobre sua participação no comércio ilegal de drogas e sua ligação com a facção.
Após a captura, o homem que não teve a identidade revelada pela polícia, foi encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN), responsável pela administração do sistema penitenciário fluminense. No local, está sob custódia para iniciar o cumprimento da pena estabelecida pela Justiça, superior a nove anos de reclusão. O Dia tentou contato por telefone com a defesa do citado, sem sucesso. 


Polícia reforça combate às facções


A ação integra o trabalho de enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado. A DESARME destacou que continuará intensificando as atividades de inteligência, investigação e repressão qualificada para identificar envolvidos no tráfico de drogas, no comércio ilegal de armamentos e em outras atividades ilícitas.
A especializada também ressaltou a importância da participação da população no fornecimento de informações que possam contribuir para a identificação de suspeitos e a localização de integrantes de grupos criminosos.
Denúncias podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia da DESARME pelo WhatsApp (21) 96947-8962. O serviço garante o anonimato.
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