Policiais capturam o suspeito em casa no município de Itaguaí - Divulgação/Polícia Civil

Policiais capturam o suspeito em casa no município de ItaguaíDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/11/2026 19:09

Um homem apontado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foi preso após ser condenado a mais de nove anos de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, ele era responsável pelo transporte de entorpecentes de comunidades de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, para outros municípios do estado , incluindo Teresópolis ( Região Serrana) e Angra dos Reis (Costa Verde). A polícia não detalhou como este carregamento era transportado até as comunidades.

O trabalho de apuração identificou que o investigado fazia a distribuição das cargas ilícitas para a Vila Muqui, em Teresópolis, e para a comunidade da Sapinhatuba I, em Angra, atualmente é um território alvo de disputa pelos criminosos. A atuação, segundo a polícia, fazia parte da estrutura de abastecimento de pontos de venda de drogas ligados à organização criminosa.

Histórico de prisões e envolvimento com o tráfico



O condenado já havia sido detido em flagrante em outras duas ocasiões. Nas ocorrências anteriores, estava acompanhado de comparsas e foi encontrado em situações que envolveram grandes quantidades de entorpecentes, além de um radiocomunicador, equipamento frequentemente utilizado para facilitar a comunicação entre integrantes de grupos criminosos.

Além desses registros, o homem possui outras anotações criminais relacionadas aos mesmos delitos. O histórico reforçou os elementos reunidos durante as investigações sobre sua participação no comércio ilegal de drogas e sua ligação com a facção.

Após a captura, o homem que não teve a identidade revelada pela polícia, foi encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN), responsável pela administração do sistema penitenciário fluminense. No local, está sob custódia para iniciar o cumprimento da pena estabelecida pela Justiça, superior a nove anos de reclusão. O Dia tentou contato por telefone com a defesa do citado, sem sucesso.



Polícia reforça combate às facções



A ação integra o trabalho de enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado. A DESARME destacou que continuará intensificando as atividades de inteligência, investigação e repressão qualificada para identificar envolvidos no tráfico de drogas, no comércio ilegal de armamentos e em outras atividades ilícitas.

A especializada também ressaltou a importância da participação da população no fornecimento de informações que possam contribuir para a identificação de suspeitos e a localização de integrantes de grupos criminosos.

Denúncias podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia da DESARME pelo WhatsApp (21) 96947-8962. O serviço garante o anonimato.