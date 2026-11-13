Policiais capturam o suspeito em casa no município de ItaguaíDivulgação/Polícia Civil
Histórico de prisões e envolvimento com o tráfico
O condenado já havia sido detido em flagrante em outras duas ocasiões. Nas ocorrências anteriores, estava acompanhado de comparsas e foi encontrado em situações que envolveram grandes quantidades de entorpecentes, além de um radiocomunicador, equipamento frequentemente utilizado para facilitar a comunicação entre integrantes de grupos criminosos.
Polícia reforça combate às facções
A ação integra o trabalho de enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado. A DESARME destacou que continuará intensificando as atividades de inteligência, investigação e repressão qualificada para identificar envolvidos no tráfico de drogas, no comércio ilegal de armamentos e em outras atividades ilícitas.
Denúncias podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia da DESARME pelo WhatsApp (21) 96947-8962. O serviço garante o anonimato.
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