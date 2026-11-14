Evento acontece no Cais dos Pescadores - Divulgação/Reprodução Internet

Evento acontece no Cais dos PescadoresDivulgação/Reprodução Internet

Publicado 14/11/2026 13:03

tradição gastronômica e a cultura caiçara estão em destaque neste sábado (14), na Ilha da Madeira, em Itaguaí, região metropolitana do Rio, com a realização da 8ª edição do Festival de Frutos do Mar e Cultura da Ilha da Madeira. O evento acontece até a meia-noite, no Cais dos Pescadores, com entrada gratuita e uma programação voltada à valorização dos costumes e das raízes da comunidade.

A iniciativa reúne moradores, visitantes e trabalhadores locais em torno de uma das principais referências culturais da região: a pesca e a culinária tradicional. Durante o festival, o público poderá conhecer e experimentar diferentes receitas preparadas por famílias da própria localidade, com destaque para pratos à base de pescados e frutos do mar.



Gastronomia e tradição caiçara



Entre as opções gastronômicas previstas está o tradicional arroz lambe-lambe, receita conhecida na culinária caiçara. O cardápio também contará com preparações que levam peixes, camarões, lulas e outros ingredientes característicos da região.

Além de proporcionar uma experiência gastronômica, o encontro pretende dar visibilidade aos conhecimentos transmitidos entre gerações e ao trabalho desenvolvido pelos moradores. A participação das famílias na preparação e comercialização dos alimentos também representa uma oportunidade de movimentar a economia local.

O festival surgiu a partir de uma consulta comunitária realizada com o apoio da Porto Sudeste. Desde sua criação, a proposta é fortalecer a identidade cultural da Ilha da Madeira, incentivar o empreendedorismo e ampliar o reconhecimento da importância das atividades tradicionais para o território.



Evento busca gerar renda para moradores



A organizadora Rosana Dias destaca que a iniciativa vai além das atrações oferecidas ao público e representa uma oportunidade de desenvolvimento para a população.

- O Festival é exatamente isso, gerar trabalho e renda para o território e mostrar à sociedade a importância de preservar quem preserva - afirma.

A programação também contará com apresentações musicais e manifestações culturais distribuídas ao longo do dia, proporcionando espaço para artistas e expressões ligadas à identidade da comunidade.

Com oito edições, o encontro se consolida como uma oportunidade de reunir moradores e turistas em torno da gastronomia, da música e dos saberes populares. A expectativa é atrair visitantes de diferentes localidades e fortalecer o reconhecimento da Ilha da Madeira como um território de tradição pesqueira e riqueza cultural.

Serviço

O evento é neste sábado, das 10h à meia-noite, no Cais dos Pescadores, Ilha da Madeira, Itaguaí (RJ)

Entrada: gratuita.