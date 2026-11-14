Evento acontece no Cais dos PescadoresDivulgação/Reprodução Internet
Gastronomia e tradição caiçara
Entre as opções gastronômicas previstas está o tradicional arroz lambe-lambe, receita conhecida na culinária caiçara. O cardápio também contará com preparações que levam peixes, camarões, lulas e outros ingredientes característicos da região.
Evento busca gerar renda para moradores
A organizadora Rosana Dias destaca que a iniciativa vai além das atrações oferecidas ao público e representa uma oportunidade de desenvolvimento para a população.
Serviço
Entrada: gratuita.
Festival de Frutos do Mar movimenta Ilha da Madeira, em Itaguaí
Evento gratuito chega à 8ª edição neste sábado (14), com gastronomia caiçara, apresentações musicais e atrações culturais
Líder do TCP que abastecia Angra e Teresópolis é preso em Itaguaí
O traficante era responsável por transportar as drogas do Rio para região Serrana e Costa Verde, segundo as investigações
Suspeito de atentado contra bicheiro é preso em Mangaratiba
Investigado, foragido há mais de um ano monitorava a rotina de Vinícius Drumond antes do ataque com mais de 30 tiros de fuzil
Incêndio em barraca de churrasquinho causa pânico no Centro de Itaguaí
Chamas se espalharam rapidamente no fim da tarde desta terça-feira (10), assustando trabalhadores e pedestres
Moradores de Coroa Grande enfrentam cinco dias sem água nas torneiras
Desabastecimento provocou reclamações nas redes sociais; fornecimento começou a ser normalizado nesta segunda-feira, pela Rio+Saneamento
Porto do Meio prevê investimento de R$ 3,5 bilhões em Itaguaí
Novo terminal para movimentação de minério de ferro deverá gerar 3 mil empregos e iniciar as operações em 2029, com capacidade de 15 milhões de toneladas anuais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.