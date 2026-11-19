Secretário de Saúde, André Arêde (E), ao lado do prefeito Haroldinho Jesus (D), visitando o primeiro paciente da nova ala do hospital São Francisco Xavier - Divulgação/Rede Social Oficial PMI

Secretário de Saúde, André Arêde (E), ao lado do prefeito Haroldinho Jesus (D), visitando o primeiro paciente da nova ala do hospital São Francisco XavierDivulgação/Rede Social Oficial PMI

Publicado 19/11/2026 18:08 | Atualizado 19/11/2026 18:08

O Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, começou a receber pacientes em uma nova ala de enfermaria com capacidade para 30 leitos. A estrutura entrou em funcionamento na segunda-feira (16), como parte do projeto de reforma e ampliação da unidade. O prefeito Haroldo Jesus, PDT, acompanhou o início das transferências e recebeu o primeiro paciente encaminhado ao setor.

A entrega representa uma das principais etapas da modernização do hospital e busca ampliar a capacidade de atendimento com melhores condições de assistência aos moradores. O espaço possui três enfermarias destinadas a pacientes da clínica médica com quadro estabilizado, mas que precisam ainda ficar internados.

De acordo com a direção médica, os novos leitos também atenderão pessoas em períodos pré e pós-operatórios, além de pacientes encaminhados pela emergência que necessitam de observação antes de receber alta. Dependendo da evolução clínica, alguns poderão permanecer no local durante ciclos de medicação de até sete dias.

Estrutura foi planejada para ampliar assistência

Além das acomodações, o novo setor dispõe de posto de enfermagem, área específica para preparação de medicamentos, ambiente de descanso dos profissionais e instalações de tecnologia da informação. Uma rampa interliga a ala à estrutura antiga, facilitando o deslocamento de funcionários e o transporte de pacientes em macas.

O espaço também contará com horários de visita para permitir que familiares acompanhem a recuperação dos internados. Segundo o diretor-geral do hospital, Diego da Silva Serafin, os ambientes foram preparados conforme as normas técnicas e de segurança, com equipamentos adequados e equipes médicas e multiprofissionais.

O secretário municipal de Saúde, André Arêde, destacou, que o compromisso assumido pela administração municipal marca " um momento importante na recuperação da unidade e na melhoria dos serviços oferecidos à população".

CTI está entre as próximas entregas



Haroldo Jesus afirmou que as intervenções continuam e classificou a revitalização como um novo marco para a saúde pública de Itaguaí. Estabelecendo como meta, concluir a renovação do São Francisco Xavier até o final do primeiro trimestre de 2027.

A próxima entrega será o Centro de Terapia Intensiva (CTI), considerado um dos avanços previstos no projeto de reestruturação.

A ampliação da unidade busca fortalecer a rede pública de saúde, oferecendo mais suporte aos pacientes que dependem do serviço. A chegada dos primeiros internados na ala, marca o início da utilização do espaço que integra um projeto amplo de recuperação do principal hospital da cidade.