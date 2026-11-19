Secretário de Saúde, André Arêde (E), ao lado do prefeito Haroldinho Jesus (D), visitando o primeiro paciente da nova ala do hospital São Francisco XavierDivulgação/Rede Social Oficial PMI
Estrutura foi planejada para ampliar assistência
CTI está entre as próximas entregas
Haroldo Jesus afirmou que as intervenções continuam e classificou a revitalização como um novo marco para a saúde pública de Itaguaí. Estabelecendo como meta, concluir a renovação do São Francisco Xavier até o final do primeiro trimestre de 2027.
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