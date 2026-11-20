Momento em que Léo Capetinha, chega à 50ª DP - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Momento em que Léo Capetinha, chega à 50ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 20/11/2026 23:58 | Atualizado 21/11/2026 00:05

Uma investigação conduzida por policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) terminou com a prisão de Leandro Leite de Castro, conhecido como “Leo Capetinha”, nesta sexta-feira (20), apontado como integrante da milícia Bonde do Zinho. Foram semanas de monitoramento, cruzamento de informações e cerco montado em Mangaratiba, o suspeito foi localizado , no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

A operação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Rodrigo Bichara Moreira. Segundo a Polícia Civil, o homem não ofereceu resistência durante a abordagem. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Leo Capetinha é apontado pelas investigações como responsável pelo controle territorial da região de Elisa Maria, em Campo Grande, e integrante da estrutura criminosa liderada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. A defesa de Leo não foi localizada.



Crime teria sido motivado por vingança



De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Leandro teria participado do assassinato de Tiago da Silva Pinto, em 9 de setembro de 2023. A motivação estaria relacionada a um roubo ocorrido na residência do investigado. Ele suspeitava que um conhecido da vítima tivesse participação no crime.

Em represália, o grupo teria sequestrado Tiago e submetido o homem a uma série de agressões violentas, com o objetivo de obter informações sobre os supostos responsáveis pelo assalto. As sessões de violência terminaram com a morte da vítima.

As apurações também indicaram que a execução teria ocorrido com a participação de comparsas e autorização de Zinho, apontado como chefe da organização paramilitar que atua na região.

Corpo teria sido esquartejado e lançado no Guandu



Após o assassinato, os envolvidos teriam esquartejado o corpo de Tiago e descartado os restos mortais no Rio Guandu. A prática, segundo a acusação, teve como finalidade dificultar a localização da vítima e eliminar vestígios do crime.

O Ministério Público denunciou Leo Capetinha por homicídio qualificado, considerando três circunstâncias: motivo fútil, emprego de tortura e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele também responde pela acusação de ocultação de cadáver.

Investigação mobilizou inteligência policial



A captura ocorreu depois de semanas de campanas, troca de informações e análise de dados entre equipes de investigação. A Polícia Civil destacou que a atuação integrada entre unidades da Secretaria de Estado de Polícia Civil foi fundamental para localizar o suspeito e cumprir a ordem judicial. Para a polícia a ação representa mais um avanço nas ações de enfrentamento às organizações criminosas no Rio de Janeiro.