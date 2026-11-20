Momento em que Léo Capetinha, chega à 50ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Civil
Crime teria sido motivado por vingança
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Leandro teria participado do assassinato de Tiago da Silva Pinto, em 9 de setembro de 2023. A motivação estaria relacionada a um roubo ocorrido na residência do investigado. Ele suspeitava que um conhecido da vítima tivesse participação no crime.
Corpo teria sido esquartejado e lançado no Guandu
Após o assassinato, os envolvidos teriam esquartejado o corpo de Tiago e descartado os restos mortais no Rio Guandu. A prática, segundo a acusação, teve como finalidade dificultar a localização da vítima e eliminar vestígios do crime.
Investigação mobilizou inteligência policial
A captura ocorreu depois de semanas de campanas, troca de informações e análise de dados entre equipes de investigação. A Polícia Civil destacou que a atuação integrada entre unidades da Secretaria de Estado de Polícia Civil foi fundamental para localizar o suspeito e cumprir a ordem judicial. Para a polícia a ação representa mais um avanço nas ações de enfrentamento às organizações criminosas no Rio de Janeiro.
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