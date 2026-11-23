Material apreendido no Morro do CarvãoDivulgação/PM
Reforço policial em três localidades
Além da atuação no Carvão, a 4ª CIPM realizou, ontem, uma operação integrada nos bairros Sem Terra, Cação e Brisa Mar. O trabalho contou com equipes do PATAMO, apoio de uma viatura blindada de transporte de pessoal (VBTP) e participação do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA).
Ação ocorreu sem confronto
De acordo com a Polícia Militar, as intervenções foram concluídas sem confronto. O balanço divulgado pela companhia destacou o resultado das equipes no cumprimento dos objetivos estabelecidos, tanto no combate à criminalidade quanto na desobstrução das vias.
Apreensão no Morro do Carvão termina com dois presos em Itaguaí
Polícia apreendeu duas pistolas, munições, drogas e 12 rádios transmissores. Operação também retirou barricadas em três localidades do município
Polícia prende miliciano ligado a Zinho após cerco em Mangaratiba
Apontado como integrante do Bonde do Zinho, Leo Capetinha era procurado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver
Hospital de Itaguaí ganha nova ala com 30 leitos para pacientes
Entrega amplia a capacidade de internação do São Francisco Xavier; modernização inclui novas estruturas e previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2027
Festival de Frutos do Mar movimenta Ilha da Madeira, em Itaguaí
Evento gratuito chega à 8ª edição neste sábado (14), com gastronomia caiçara, apresentações musicais e atrações culturais
Líder do TCP que abastecia Angra e Teresópolis é preso em Itaguaí
O traficante era responsável por transportar as drogas do Rio para região Serrana e Costa Verde, segundo as investigações
Suspeito de atentado contra bicheiro é preso em Mangaratiba
Investigado, foragido há mais de um ano monitorava a rotina de Vinícius Drumond antes do ataque com mais de 30 tiros de fuzil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.