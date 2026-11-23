Material apreendido no Morro do Carvão - Divulgação/PM

Material apreendido no Morro do CarvãoDivulgação/PM

Publicado 23/11/2026 21:14

Dois suspeitos presos, duas pistolas, munições, drogas e 12 rádios transmissores apreendidos. Este foi o balanço de uma operação da Polícia Militar no Morro do Carvão, em Itaguaí, região metropolitana do Rio, nesta segunda-feira (23). A ação, foi realizada pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM). A ocorrência foi encaminhada para a 50ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Hoje pela manhã o blindado chamou a atenção de moradores, em localidades críticas com a expansão do tráfico de drogas e disputa de território por grupos criminosos. Na operação de hoje não há registro oficial de feridos ou intensos confrontos.

A ofensiva fez parte de um conjunto de ações de reforço do policiamento ostensivo no município, com o objetivo de combater atividades criminosas e recuperar espaços de circulação dos moradores. No último final de semana barricadas de concreto foram arrancadas pela Polícia Militar das ruas. Ações criminosas que impedem a locomoção dos moradores.

Em rede oficial, o prefeito Haroldinho Jesus, (PDT), fez uma declaração forte em resposta ao avanço do crime organizado na cidade. " Aqui não tem prefeito com rabo preso. Não vou fugir dessa pauta. A população não pode ficar refém de vagabundo. Não tenho medo de vagabundo, miliciano e nem traficante. Aqui não vão se criar. Aqui tem trabalhador ".

Reforço policial em três localidades



Além da atuação no Carvão, a 4ª CIPM realizou, ontem, uma operação integrada nos bairros Sem Terra, Cação e Brisa Mar. O trabalho contou com equipes do PATAMO, apoio de uma viatura blindada de transporte de pessoal (VBTP) e participação do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA).

Entre as prioridades, a retirada de barricadas instaladas em vias públicas, estruturas frequentemente utilizadas por grupos criminosos para controlar acessos e limitar o deslocamento de veículos e pedestres. Além de bloquear a entrada de veículos militares, quando ocorrem ações contra o crime organizado.

Segundo a corporação, a iniciativa buscou restabelecer o direito de ir e vir da população, permitindo que os moradores possam circular livremente pelas ruas e acessar os serviços essenciais sem obstáculos.

Ação ocorreu sem confronto



De acordo com a Polícia Militar, as intervenções foram concluídas sem confronto. O balanço divulgado pela companhia destacou o resultado das equipes no cumprimento dos objetivos estabelecidos, tanto no combate à criminalidade quanto na desobstrução das vias.

A retirada de obstáculos representa uma das estratégias utilizadas pelas forças de segurança para recuperar a mobilidade em áreas afetadas pela atuação de organizações criminosas. A presença ostensiva também busca ampliar a sensação de segurança entre os moradores.

A 4ª CIPM ressaltou a importância da integração entre as equipes e do apoio operacional recebido durante as atividades. O trabalho deverá contribuir para a manutenção da circulação nas regiões atendidas. As duas prisões e o material apreendido no Morro do Carvão foram apresentados à 50ª DP, responsável pelos procedimentos de investigação. Até a divulgação do balanço, não foram informados detalhes sobre a identificação dos suspeitos nem a quantidade exata de entorpecentes recolhidos.