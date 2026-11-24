Na porta da escola pais em busca de notícias dos filhos (E) e a faca de cozinha usada no ataque ainda com cabelo ao lado (D) - Divulgação/Reprodução Rede Social

Na porta da escola pais em busca de notícias dos filhos (E) e a faca de cozinha usada no ataque ainda com cabelo ao lado (D)Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 24/11/2026 12:08 | Atualizado 24/11/2026 13:04

Um adolescente foi apreendido na manhã desta terça-feira (24) após esfaquear duas crianças de oito anos dentro da Escola Municipal das Acácias, no bairro Chaperó, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. As vítimas foram atingidas na cabeça enquanto estavam no refeitório da unidade de ensino. O suspeito, estudante do 6º ano, foi localizado e levado para a delegacia.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. A apreensão foi realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí), com apoio de policiais da 4ª Companhia Integrada da PM, acionados para atender a uma denúncia de agressão envolvendo estudantes da instituição. O episódio tomou as redes sociais e causou pânico nos pais que se aglomeraram na porta da escola.

"Minha filha estuda no 6º ano quero saber o que houve. Ela está bem? ". Eram perguntas dos responsáveis, neste tom, aos policiais que estavam na ocorrência.

Quando os policiais chegaram ao local, as duas vítimas já haviam sido socorridas. As crianças receberam atendimento médico, precisaram levar pontos devido aos ferimentos e, segundo as informações divulgadas pelas autoridades, estão fora de perigo.



Adolescente foi encaminhado à delegacia



O estudante foi contido e encaminhado para avaliação psiquiátrica. Posteriormente, foi apresentado à unidade policial, onde acabou autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Durante as diligências, os agentes apreenderam a faca utilizada na ocorrência. Testemunhas também foram ouvidas na delegacia para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias e da dinâmica das agressões. Até o momento, a polícia não divulgou os detalhes sobre a motivação do ataque. As circunstâncias que antecederam o episódio deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

O caso provocou preocupação entre familiares, profissionais da educação e moradores da região, principalmente, pela violência registrada dentro de um ambiente destinado à formação e à proteção de crianças.



Prefeitura se manifesta sobre o episódio



Em nota oficial ao O DIA, a Prefeitura de Itaguaí lamentou o ocorrido e informou que está mobilizada para oferecer assistência aos envolvidos. A administração municipal declarou que está empenhada em garantir todo o suporte necessário às duas crianças, aos familiares e à comunidade escolar. " Todos os protocolos de emergência foram prontamente acionados pela Secretaria Municipal de Educação, com a mobilização do SAMU, da Polícia e das secretarias municipais de Saúde e Segurança".

O episódio deverá ser acompanhado pelas autoridades policiais e pela Secretaria Municipal de Educação, diante da gravidade da ocorrência e da necessidade de esclarecer como o adolescente conseguiu entrar no refeitório com uma faca e atacar os colegas.

A investigação também deverá reunir os depoimentos das pessoas que presenciaram a situação, além de outros elementos que possam contribuir para a compreensão do caso. Todas as hipóteses estão sendo analisadas pela polícia para entender e esclarecer os fatos.