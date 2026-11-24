Na porta da escola pais em busca de notícias dos filhos (E) e a faca de cozinha usada no ataque ainda com cabelo ao lado (D)Divulgação/Reprodução Rede Social
Adolescente foi encaminhado à delegacia
O estudante foi contido e encaminhado para avaliação psiquiátrica. Posteriormente, foi apresentado à unidade policial, onde acabou autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.
Prefeitura se manifesta sobre o episódio
Em nota oficial ao O DIA, a Prefeitura de Itaguaí lamentou o ocorrido e informou que está mobilizada para oferecer assistência aos envolvidos. A administração municipal declarou que está empenhada em garantir todo o suporte necessário às duas crianças, aos familiares e à comunidade escolar. " Todos os protocolos de emergência foram prontamente acionados pela Secretaria Municipal de Educação, com a mobilização do SAMU, da Polícia e das secretarias municipais de Saúde e Segurança".
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