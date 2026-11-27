Material apreendido pela a 21ª CIPM em Itaguaí - Divulgação/PM

Material apreendido pela a 21ª CIPM em ItaguaíDivulgação/PM

Publicado 27/11/2026 21:50

A 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), realizou ação em seis localidades de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A ação percorreu as comunidades do Carvão, Ueda, Engenho, Brisa Mar, Sem Terra e Cação, com o objetivo de combater a criminalidade e enfraquecer a atuação de organizações criminosas. Na operação foram apreendidos: seis rádios transmissores, nove baterias sobressalentes, uma réplica de fuzil, uma réplica de pistola e drogas, entre elas, cocaína, maconha e crack.

O trabalho de segurança teve como uma das principais finalidades o cumprimento de mandados de prisão, além da prevenção e repressão de práticas criminosas que afetam a tranquilidade dos moradores.

Segundo a corporação, o planejamento também buscou restabelecer a ordem pública e a paz social, atingindo estruturas utilizadas por grupos envolvidos em atividades ilícitas que exercem influência nessas localidades.



Equipamentos e material entorpecente apreendidos



Durante as diligências, os agentes localizaram equipamentos de comunicação, incluindo seis rádios transmissores e nove baterias sobressalentes, que podem ser utilizados para facilitar o contato entre integrantes de grupos criminosos.

Também foram recolhidas uma réplica de fuzil e outra de pistola. Além dos simulacros, as equipes encontraram farto material entorpecente, cuja quantidade e variedade não foram detalhadas pela unidade policial.

A apreensão dos equipamentos de comunicação é considerada relevante para as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas, uma vez que esses dispositivos podem ser empregados para monitorar a movimentação de viaturas e alertar sobre a presença de policiais nas comunidades.



Denúncias ajudam nas ações policiais



Outro foco da operação foi a intensificação do policiamento ostensivo, estratégia que busca ampliar a presença das forças de segurança nas ruas e reduzir os índices de criminalidade.

As equipes também realizaram verificações de informações recebidas por meio do Disque Denúncia, ferramenta utilizada pela população para comunicar atividades suspeitas e contribuir com o trabalho das autoridades.

A 4ª CIPM destacou que operações desse tipo fazem parte das estratégias de enfrentamento à criminalidade, com ações direcionadas à identificação de suspeitos, localização de materiais ilícitos e repressão às atividades de grupos criminosos.

A corporação não informou quantas pessoas foram presas. O material recolhido foi apreendido e a ocorrência registrada na 165ª Delegacia de Polícia, que passa a investigar o caso.



