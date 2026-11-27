Material apreendido pela a 21ª CIPM em ItaguaíDivulgação/PM
Equipamentos e material entorpecente apreendidos
Durante as diligências, os agentes localizaram equipamentos de comunicação, incluindo seis rádios transmissores e nove baterias sobressalentes, que podem ser utilizados para facilitar o contato entre integrantes de grupos criminosos.
Denúncias ajudam nas ações policiais
Outro foco da operação foi a intensificação do policiamento ostensivo, estratégia que busca ampliar a presença das forças de segurança nas ruas e reduzir os índices de criminalidade.
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