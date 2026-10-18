A programação do Festival é diversificada, gratuita dedicada ao incentivo à leitura, à educação e às artes - Foto Assessoria/Divulgação

A programação do Festival é diversificada, gratuita dedicada ao incentivo à leitura, à educação e às artes Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 18/10/2026 14:29

Durante três dias, Itaocara (RJ) viverá uma verdadeira imersão cultural. De terça-feira (20) a quinta-feira (22), o município volta a sediar o Festival Literário Energia para Ler, que ocupará a Praça Faria Souto, no centro, com uma extensa programação inteiramente gratuita dedicada ao incentivo à leitura, à educação e às artes.

Promovido pela Motivos Produções, o evento conta com o patrocínio da Enel e o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Nesta edição especial, a Academia Itaocarense de Letras atua como a patrona oficial de todas as festividades.

O retorno a Itaocara tem um forte simbolismo histórico: foi o terceiro município fluminense a abraçar o movimento logo em seu ano de estreia, em 2021. Agora, integrada à vitoriosa temporada de 2026 - que recentemente movimentou São Fidélis -, a cidade renova seu compromisso com a democratização do acesso aos livros.

Para Flávio Valadares, organizador do festival, esse reencontro fortalece os laços comunitários e mostra que a literatura é um elemento vivo no cotidiano das pessoas. Ele pontua que o principal objetivo é fazer com que o público reconheça o poder da palavra escrita para despertar a imaginação, estimular o conhecimento e aproximar diferentes gerações.

Valadares explica que a ala infantil do evento receberá atenção especial através de dinâmicas afetivas coordenadas por Letícia Prado, da Agitação Festas. Especialista em contação de

histórias, ela defende o uso de dinâmicas lúdicas para fixar o hábito da leitura logo na infância.

Segundo Letícia, quando uma narrativa ganha voz, movimento e música, ela naturalmente abre caminhos para a criatividade: “O festival se consolida, assim, como uma grande oportunidade para que os pequenos descubram que os livros também são espaços de diversão, descoberta e encantamento”.

Programação intensa

A coordenadora destaca que o cronograma de atividades foi planejado para movimentar o Centro de Itaocara de manhã até a noite: “Na terça-feira, dia 20, as atrações começam com os clássicos infantis ‘As aventuras do Ursinho Pooh’ e ‘A Fazendinha Encantada’, além de oficinas de artesanato, brinquedos cantados conduzidos por Rodrigo Lobo e apresentações da Escola de Artes Patápio Silva”, adianta.

Letícia acrescenta que o protocolo de abertura formal ocorre às 19h20, pavimentando o caminho para um sarau poético e uma concorrida noite de autógrafos a partir das 20h. No dia seguinte, quarta-feira, o público acompanhará cirandas musicais e o espetáculo “Os 3 porquinhos”.

Constam ainda show da trupe Agitação, exibições musicais do projeto Luzes da Cidade e sessões especiais de cinema na praça ao anoitecer, tudo articulado em parceria com instituições de ensino e a Secretaria de Assistência Social.

O encerramento do circuito, na quinta-feira (22), terá as apresentações literárias "Essa História dá um Livro!" e "Pela Estrada Afora”, além de números de dança, teatro e canto. No entanto, o grande ápice do último dia acontece na parte da manhã, às 10h20, com a entrega de prêmios do concurso estudantil Vozes da Cidade.

A iniciativa mobilizou as escolas públicas locais e vai condecorar os alunos que se destacaram nas vertentes de melhor redação, melhor desenho e melhor produção audiovisual, coroando um projeto que une a potência da energia elétrica à força transformadora da literatura.

História no próprio nome

Localizada na região Noroeste Fluminense, Itaocara é uma cidade que carrega a história até no próprio nome. De origem tupi, o termo traduz-se como "Aba de Pedra" ou "Praça da Pedra", uma referência direta às imponentes formações rochosas que moldam o relevo exuberante do seu território.

Com uma identidade cultural fortemente marcada pela efervescência musical e pela preservação de suas tradições artísticas regionais - característica muito bem representada por instituições seculares como a Escola de Artes Patápio Silva -, o município se destaca como um polo acolhedor no interior do estado.

Na vertente econômica, Itaocara - com aproximadamente 23.645 habitantes - equilibra de forma sólida a sua tradicional vocação agropecuária, com forte expressão na pecuária leiteira e em lavouras diversas, com a atividade industrial voltada para a extração, corte e beneficiamento de rochas ornamentais de alta qualidade.