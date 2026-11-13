Localizada às margens do Rio Paraíba do Sul, Itaocara reúne potencial para expandir sua economia no Noroeste Fluminense Foto: Reprodução/PMI

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Hélio Cordeiro
Banhado por um dos rios mais importantes da Região Sudeste brasileira, Itaocara reúne características que explicam sua relevância no interior do Estado do Rio de Janeiro. Conhecida como a "Princesinha do Paraíba", a cidade está localizada no Noroeste Fluminense, a cerca de 260 quilômetros da capital.
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Com 433,182 quilômetros quadrados de extensão territorial e população de 22.919 habitantes (Censo 2022), o município baseia seu desenvolvimento na combinação entre recursos naturais, produção rural, comércio, serviços e manifestações culturais. Sua identidade é marcada pela tranquilidade do interior, pela relação com o campo e pela presença histórica do Rio Paraíba do Sul na paisagem.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a estimativa populacional mais recente é de 23.645 moradores. Além da sede, Itaocara é formada pelos distritos de Batatal, Estrada Nova, Jaguarembé, Laranjais e Portela, que compõem uma realidade territorial que integra áreas urbanas e comunidades rurais.

Fazendo divisa com Aperibé, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Sebastião do Alto e Cantagalo, o município é favorecido por uma integração regional que lhe permite desempenhar papel estratégico no atendimento à população do entorno, especialmente por meio do comércio, dos serviços e da agropecuária.

Embora ainda tenha espaço para ampliar sua capacidade produtiva, a economia itaocarense apresenta composição diversificada. A agropecuária permanece como pilar da identidade econômica local, com destaque para a pecuária leiteira e de corte, a produção de hortaliças e frutas, além da agroindústria artesanal.

Entre as culturas tradicionalmente associadas à região estão a manga, o quiabo, o jiló, o tomate e o pimentão, somados à aquicultura de água doce. A fabricação de derivados de leite e alimentos processados ajuda a aproximar o campo do comércio e do setor de serviços.

Além das bases tradicionais

A produção agropecuária representa uma oportunidade de crescimento sustentada pelo fortalecimento da agricultura familiar, pela ampliação dos canais de comercialização e pela agregação de valor aos produtos. Esse movimento contribui para elevar a renda dos produtores e gerar novos postos de trabalho.

O comércio local atende tanto os moradores quanto consumidores de cidades vizinhas. Supermercados, lojas e prestadores de serviços formam uma estrutura que movimenta a economia e mantém boa parte da circulação de recursos dentro do próprio município.

Os indicadores mostram que comércio e serviços têm peso expressivo, mas apontam a necessidade de ampliar a participação das atividades produtivas privadas. Nesse cenário, o turismo surge como alternativa estratégica para diversificar as fontes de renda.

Itaocara reúne condições naturais, culturais e esportivas para diferentes modalidades de visitação. O Rio Paraíba do Sul oferece potencial para lazer, pesca e turismo esportivo, incluindo a prática de canoagem e rafting. Caminhadas, trilhas e cachoeiras também integram o roteiro local que, somado ao turismo rural, cria uma nova frente de desenvolvimento ao valorizar propriedades, paisagens e tradições agrícolas.

Lastro para o desenvolvimento

Quem vivencia o cotidiano do campo e a gastronomia regional encontra também uma rica cena cultural. A cidade é reconhecida pela Escola de Artes Patápio Silva, que promove atividades de música, teatro e dança.

Outro marco é a Praça da Matemática, monumento singular dedicado à ciência que reforça a identidade cultural itaocarense. O calendário anual inclui ainda carnaval, festas religiosas, festas juninas, exposições agropecuárias, o tradicional Fogueirão e o Festival Gastronômico.

O crescimento de Itaocara passa pela capacidade de aproveitar melhor seus recursos existentes e criar condições para atrair novos investimentos. A cadeia de oportunidades inclui a diversificação industrial e o incentivo às pequenas e médias empresas, especialmente nos setores de alimentos, vestuário e produção de móveis.

Com uma história construída na relação entre o campo, o rio e a vida comunitária, Itaocara mostra que seu futuro vai além das atividades tradicionais. Mais do que crescer em números, o desafio é transformar suas potencialidades em oportunidades concretas, consolidando a
Princesinha do Paraíba como referência regional.