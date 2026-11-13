Localizada às margens do Rio Paraíba do Sul, Itaocara reúne potencial para expandir sua economia no Noroeste Fluminense - Foto: Reprodução/PMI

Localizada às margens do Rio Paraíba do Sul, Itaocara reúne potencial para expandir sua economia no Noroeste Fluminense Foto: Reprodução/PMI

Publicado 13/11/2026 19:38



Banhado por um dos rios mais importantes da Região Sudeste brasileira , Itaocara reúne características que explicam sua relevância no interior do Estado do Rio de Janeiro. Conhecida como a "Princesinha do Paraíba", a cidade está localizada no Noroeste Fluminense, a cerca de 260 quilômetros da capital.

Com 433,182 quilômetros quadrados de extensão territorial e população de 22.919 habitantes (Censo 2022), o município baseia seu desenvolvimento na combinação entre recursos naturais, produção rural, comércio, serviços e manifestações culturais. Sua identidade é marcada pela tranquilidade do interior, pela relação com o campo e pela presença histórica do Rio Paraíba do Sul na paisagem.



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a estimativa populacional mais recente é de 23.645 moradores. Além da sede, Itaocara é formada pelos distritos de Batatal, Estrada Nova, Jaguarembé, Laranjais e Portela, que compõem uma realidade territorial que integra áreas urbanas e comunidades rurais.



Fazendo divisa com Aperibé, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Sebastião do Alto e Cantagalo, o município é favorecido por uma integração regional que lhe permite desempenhar papel estratégico no atendimento à população do entorno, especialmente por meio do comércio, dos serviços e da agropecuária.



Embora ainda tenha espaço para ampliar sua capacidade produtiva, a economia itaocarense apresenta composição diversificada. A agropecuária permanece como pilar da identidade econômica local, com destaque para a pecuária leiteira e de corte, a produção de hortaliças e frutas, além da agroindústria artesanal.



Entre as culturas tradicionalmente associadas à região estão a manga, o quiabo, o jiló, o tomate e o pimentão, somados à aquicultura de água doce. A fabricação de derivados de leite e alimentos processados ajuda a aproximar o campo do comércio e do setor de serviços.

Além das bases tradicionais