Há uma semana das eleições, o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, amanheceu com uma mulher de aproximadamente 50 anos gravemente ferida na UPA após uma possível briga envolvendo distribuição de panfletos políticos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido agredida no primeiro momento na Avenida Cardoso Moreira e depois próximo na ponte que liga o Centro ao bairro Niterói onde teria sido atacada com pauladas.



Policiais do 29º BPM na noite de sexta-feira, 06, foram à UPA onde já estava no local uma equipe da Polícia Civil. Informações davam conta de uma possível tentativa de homicídio. A vítima foi levada por populares com várias escoriações e traumas nos braços e cabeça e devido a gravidade está sendo medicada e permanece na sala vermelha não sendo possível prestar depoimento.

Segundo informações de populares, a mulher teve uma briga com uma outra pessoa durante o dia por motivo de distribuição de panfletos eleitorais e a possível autora poderia estar cometendo um ato de vingança. A Polícia Civil investiga o caso.