O município de Itaperuna é o maior do Noroeste Fluminense. divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/11/2020 12:07 | Atualizado 07/11/2020 12:12

O município de Itaperuna, o maior do Noroeste Fluminense, registrou mais dois óbitos por Covid-19. Seguem em investigação 14 casos.



De acordo com o último boletim divulgado pela secretaria municipal de saúde houve o aumento para 108 casos. São 4.105 pessoas recuperadas, deixando a cidade com 157 casos confirmados ainda ativos, dos quais um paciente segue internado e 156 em isolamento domiciliar.



Foram descartados 6.412 casos, 172 permanecem em análise e 73 estão sendo monitorados. Entre os bairros com maior número de casos ativos está a Cidade Nova com 19. A Cehab com 16; Aeroporto e Vinhosa com 12 (cada); João Bedim com 11. Os demais não ultrapassam 10 casos em cada.