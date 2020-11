Município de Bom Jesus do Itabapoana no Noroeste Fluminense reprodução internet

Por Lili Bustilho

O município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, reabrirá na próxima segunda-feira, 9, suas escolas da rede de ensino estadual para os alunos das turmas da 3ª série do Ensino Médio e do Módulo IV da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que optarem pelas aulas presenciais.



De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010) a população total do município era de 35.384 de habitantes,