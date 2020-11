Na cintura do preso havia uma arma, tipo garruchão de calibre 36. Divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/11/2020 10:12 | Atualizado 08/11/2020 18:06

O comício de Marcionílio Botelho, candidato que tenta a reeleição na prefeitura de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, na noite deste sábado, 07, foi tumultuado por um homem de 57 anos que estava armado ameaçando as pessoas no local. O evento foi realizado na localidade de Cruz da Moça, zona rural e contava com a presença do Governador do estado do RJ, Cláudio Castro; o Deputado Estadual Jair Bittencourt e o Deputado Federal Aureo Ribeiro.

Policiais do 29ºBPM (Itaperuna) foram informados que o suspeito estava a cerca de 10 metros do palanque e estava ameaçando alguns moradores com uma arma de fogo. Ao ser localizado pela PM o homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Na cintura dele havia uma arma, tipo garruchão de calibre 36. O suspeito foi encaminhado à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, sendo liberado após pagar fiança.