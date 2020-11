Homem ao fugir da abordagem se desfez de uma sacola com 87 pedras de crack. Divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/11/2020 12:40 | Atualizado 08/11/2020 12:40

Um homem de 31 anos fugiu da abordagem policial no Bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense e acabou abandonando 87 pedras de crack.



Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 2 ª Cia durante patrulhamento pela Rua João Ribeiro identificaram o homem que ao perceber a presença da viatura acabou fugindo e se desfazendo de uma sacola com a droga que totalizou 21 gramas. Junto com ele estava um adolescente de 16 anos, que foi apreendido pelos militares. Após apreensão do material entorpecente, o caso foi registrado na 144ª DL. O adolescente foi ouvido e liberado.