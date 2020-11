Policiais do 29° BPM que atuam na 3ª Cia junto com a polícia mineira localizaram o suspeito. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/11/2020 15:45 | Atualizado 08/11/2020 15:47

Um homem com idade ainda não divulgada apontado como suspeito por ter esfaqueado uma pessoa no Catuné, distrito de Tombos, MG, foi preso na tarde deste domingo, 08, na RJ 230, próximo localidade Dona Emília, na zona rural de Porciúncula, no Noroeste Fluminense.



Após denúncia indicando que uma vítima foi esfaqueada no distrito mineiro e que o autor do crime tinha fugido para Porciúncula, policiais do 29° BPM que atuam na 3ª Cia junto com a polícia mineira localizaram o suspeito. A vítima está em estado grave no PU de Porciúncula onde deve ser transferido para Itaperuna.