O corpo foi removido pela equipe dos bombeiros e levado ao IML Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 19:52 | Atualizado 08/11/2020 19:53

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado boiando às margens do rio Pomba, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. De acordo com a Polícia, a vítima estava com perfurações.



Policiais do 36º BPM (Pádua), na tarde deste domingo, 08, foram à localidade conhecida como Prainha, zona rural do município, onde verificaram o encontro de cadáver. O local foi isolado até a chegada da perícia. O fato foi apresentado na 136ª DL e o corpo foi removido pela equipe dos bombeiros ao IML. A Polícia Civil está investigando o caso.





Informações que levem a polícia a desvendar esse crime podem ser passadas de forma anônima ao Disque Denúncia do Noroeste pelos telefones (22) 3822-1177 ou pelo whatsapp (22) 9220 99860-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.