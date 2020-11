O agendamento é feito sempre pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 10/11/2020 12:00 | Atualizado 10/11/2020 12:08

As unidades do Detran em Bom jesus do Itabapoana e Itaocara, no Noroeste Fluminense, abrirão no próximo sábado sábado, 14. Entre os serviços disponíveis estão a renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.



Os serviços do Detran ainda precisam de agendamento, tanto nos mutirões quanto nos dias úteis, para evitar aglomeração nos postos. O agendamento é feito sempre pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br.