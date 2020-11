Porciúncula, no Noroeste Fluminense, conta com 3 candidatos a prefeito. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 10/11/2020 17:31 | Atualizado 10/11/2020 17:50

Há cinco dias das eleições, o município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, que conta com 4 candidatos a prefeito, está vivendo o fervor das mobilizações das militâncias nas redes sociais e principalmente o apoio em caminhadas, corpo a corpo e comício.



O DIA solicitou que os candidatos ou suas assessorias que enviassem diariamente informações sobre a reta final para que os eleitores acompanhem a agenda de cada um. Confira como foi a segunda-feira dos prefeitáveis:



Guilherme Fonseca (DEM) - Visita à Zona Rural do 1º Distrito, ao Polo Industrial e corpo a corpo no Bairro João Francisco Braz.



Léo Coutinho (Solidariedade) – Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.

Saulo da Saúde (PDT) - Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.



José Paulo (Republicanos) - Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.



Coligações:

Guilherme Fonseca Cardoso é candidato pela coligação “Juntos por todos”.



Leonardo Paes Barreto Coutinho é candidato pela coligação “Porciúncula no caminho certo”.



Saulo Araújo Calzolari é candidato pelo partido PDT.

José Paulo Ferreira é candidato pelo partido Republicanos.