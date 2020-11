Disputam as eleições em Itaperuna, no Noroeste Fluminense 9 candidatos a prefeito. Lili Buistilho

Há 4 dias das eleições, o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que conta com 9 candidatos a prefeito, está vivendo o fervor das mobilizações das militâncias nas redes sociais e principalmente o apoio em caminhadas, corpo a corpo e comício.



O DIA solicitou que os candidatos ou suas assessorias que enviassem diariamente informações sobre a reta final para que os eleitores acompanhem a agenda de cada um. Confira como foi a terça-feira dos prefeitáveis:



Alfredão (PSD)¬ Comícios nos bairros Surubi e Aeroporto.



Coronel Boechat (Avante) – Até o fechamento desta matéria não enviou a agenda.



Dr. Vinícius (DEM) – Até o fechamento desta matéria não enviou a agenda.



Eugênio Velloso (PRTB) - Comício Itinerante: Rua Rafael Vasconcelos – Carulas; Rua Tenente Coronel Acacio - Cidade Nova; Avenida Cardoso Moreira – Centro; Avenida Zoelo Sola - Frigorífico



Jeane Hespanhol (PMB) – Reuniões no bairro São Matheus; Visitas nos bairros Cidade Nova e São Manoel; reunião fechada com grupos e famílias.



Kadu Novaes (Republicanos) – Até o fechamento desta matéria não enviou a agenda.



Rogerinho (Solidariedade) - Até o fechamento desta matéria não enviou a agenda.



Rogério Garcia (PDT) - Caminhada na localidade do Colibri e reunião com a coordenação de campanha.



Saulo Azevedo (PSOL) – Panfletagem e corpo a corpo no Centro; à tarde visitas em bares e quiosques da cidade conversando com frequentadores.