De acordo com a PM, na casa do preso, foi apreendido 33 papelotes de cocaína, 12 pedras de crack, duas munições de calibre 38 intactas e três do mesmo calibre deflagradas. Divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/11/2020 08:28 | Atualizado 12/11/2020 08:29

Um homem armado, com idade ainda não divulgada, foi preso por tráfico de drogas na noite, na Vila Capelinha, zona rural de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Ele seria integrante de uma facção criminosa e foi visto em uma atitude suspeita entregando e recebendo algo, como em uma venda de droga.



Policiais do 29 BPM (Itaperuna) durante revista ao homem encontraram na cintura foi encontrado um revólver de calibre 38 com seis munições intactas, além de cinco papelotes de cocaína e R$ 400. De acordo com a PM, na casa do preso, foi apreendido 33 papelotes de cocaína, 12 pedras de crack, duas munições de calibre 38 intactas e três do mesmo calibre deflagradas. Na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, o envolvido foi autuado nos crimes de tráfico de drogas e no Estatuto do Desarmamento, permanecendo preso à disposição da Polícia Civil.