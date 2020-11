Município situado no Noroeste Fluminense possui 3 candidatos a prefeito nas eleições 2020. Reprodução Internet

Por Lili Bustilho



Natividade – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores o perfil dos três candidatos a prefeito de Natividade. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere com os nomes em ordem alfabética, os que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.



Juliano França (PSL) – Não atendeu nossos contatos.

Murillo Junior (PL) – Murillo Alves Ribeiro Júnior, 51 anos, formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica Santa Úrsula com especialização em Matemática Financeira Aplicada pela FGV. Além de diversos cargos como subsecretário de em Niterói, Secretário de Saúde e Desenvolvimento Econômico em Natividade, também fui chefe do escritório do INEA no Noroeste Fluminense. Hoje trabalho como investidor na Bolsa de Valores. Fui candidato pelo MDB nas eleições municipais de 2016, onde obtivemos o segundo lugar. Atualmente sou candidato pelo PL número 22.



Severiano Neném (PROS)– Severiano Antonio Rezende dos Santos, natural de Natividade, 56 anos, comerciante, foi vereador de 2009 a 2016, atual prefeito e disputa a reeleição.

Coligações:

Juliano da Silva França é candidato pela coligação “Natividade no caminho do bem”.



Murillo Alves Ribeiro Junior é candidato pela coligação “Coligação com a força do povo”.

Severiano Antonio dos Santos Rezende é candidato pela coligação “Somos todos Natividade.”