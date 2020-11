Município no Noroeste Fluminense possui cinco candidatos a prefeito. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Italva – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores o perfil dos cinco candidatos a prefeito de Italva. A população no último censo [2010] é 14.063 habitantes. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere em ordem alfabética com os nomes dos que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.



Bruno Silva de Souza, o Bruninho (Republicanos) - Tem 36 anos, graduado em Gestão Pública, foi vice-prefeito e neste período conseguiu mais de 4 milhões em recursos para o município.





Gerlindo dos Santos Faria, Gerlindo Motoka (PODE) – O candidato tem 41 anos, nasceu em Cabo Frio, mas mora em Italva desde os 3 meses de idade, foi eleito vereador no ano de 2000 a 2004 sendo o 3° mais votado e retornou em 2016. Empresário e mecânico de motos no ramo de peças, acessórios, serviços em geral e oficina, cursou até o 7 ° de Direito.

Isabel Cristina de Souza Fernandes Santos, Dra Isabel (PP) – Nascida em Italva, odontóloga formada e atuante na profissão há mais de 26 anos. Já foi Secretária Municipal de Saúde e é candidata a prefeita no Município de Italva pelo Partido Progressistas, sendo essa a primeira vez que concorre ao pleito municipal.



Leonardo Orato Rangel, Leo pelanca (PSC) - Nasceu em Italva, a primeira candidatura de Léo Pelanca a prefeito foi nas eleições de 2016, quando conquistou 3550 votos (39,68%), ficando atrás por menos de 2% dos votos. Sua formação acadêmica se inicia na Faculdade Cândido Mendes, no curso de Economia, porém ele trancou a matrícula por motivos profissionais. Anos depois, Léo retornou a escola onde estudou, o Colégio Estadual João Guimarães, formando-se como Técnico em Contabilidade. É gerente de vendas em uma empresa de distribuição de produtos farmacêuticos. Além da empresa atual, ele já trabalhou parte de sua infância e adolescência no açougue de sua família, aos 22 anos prestou serviço para a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda do Governo do Estado do Rio de Janeiro e mais tarde ingressou no ramo de telefonia móvel.



Marcos Henrique Nuss de Almeida, Marcos Henrique (PTB) – Comerciante, foi secretário de Meio Ambiente municipal, mas é a primeira vez que concorre ao cargo de prefeito. Tem como candidato a vice-prefeito: Geraldo Mérida de Oliveira.

Coligações:

Bruninho é candidato pelo partido Republicanos.



Gerlindo Motoka é candidato pelo partido Pode.

Dra Isabel é candidata pela coligação “Unidos por uma nova Italva”.



Léo Pelanca é candidato pela coligação “Italva precisa avançar”.

Marcos Henrique é candidato pelo PTB.