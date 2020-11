Vovô policial de 95 anos foi homenageado pelo 29 BPM de Itaperuna. Divulgação PM

Por Lili Bustilho

Publicado 13/11/2020 11:37 | Atualizado 13/11/2020 12:41

Heróis nem sempre usam capa, mas milhares usam farda. Aos 95 anos, o soldado PM Alcides José de Azevedo, o mais antigo do Norte e Noroeste Fluminense, traz em sua bagagem muita experiência e histórias para contar. Morador do distrito de Purilândia, em Porciúncula ele foi homenageado pelo 29°BPM (Itaperuna).

.

O militar foi surpreendido em sua residência por colegas policiais do 29º BPM que o presentearam com uma linda camisa, um troféu especial para veteranos e um preito de gratidão assinado pelo atual comandante da Unidade, Tenente Coronel Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar. De acordo com a assessoria de imprensa do 29º BPM, a visita o trouxe muita satisfação, “pois envergou a farda da gloriosa PMERJ por mais de 30 anos, desde a Polícia Militar do Estado da Guanabara, pois ele é praça de 1946 quando o Rio de Janeiro ainda era a capital da República”.



O policial, encerrou sua brilha missão no ano de 1982 e nunca teve qualquer tipo de punição. "Eu procurava trabalhar corretamente para fazer jus a isto. Eu servi com muito orgulho a PM e sempre tratava bem a todos,” declarou.



Por meio de sua assessoria, o 29° BPM deixou registrado o orgulho na história do vovô Alcides. “Parabéns ao nosso veterano pela brilhante história vivida nessa bicentenária instituição, pelo legado deixado para as próximas gerações, por toda dedicação destinada à Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e por não falhar nas missões recebidas, não importa se a carreira terminou...uma vez Policial Militar, sempre Policial Militar”, pontua a Unidade. A PM enfatiza que para a homenagem foram tomadas a medidas de prevenção contra o Covid-19, quanto ao distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel preservando a todos os presentes no local.