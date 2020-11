Paulo Sergio Travassos do Carmo Cyrillo teve seu nome incluído em um pedido de requerimento de registro de candidatura a prefeito em Bom jesus do Itabapoana. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/11/2020 13:05 | Atualizado 13/11/2020 13:11

Bom Jesus do Itabapoana – Paulo Sergio Travassos do Carmo Cyrillo, conhecido por alguns como o Serginho Cyrillo, em referência ao pai (prefeitável) que faleceu nesta semana após um mal súbito durante uma transmissão ao vivo, teve seu nome incluído em um pedido de requerimento de registro de candidatura a prefeito em Bom jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Protocolo aconteceu na manhã desta sexta-feira, 13.



A coligação “Todos por Bom Jesus e Deus por todos nós” da qual fazia parte Paulo Sergio Cyrillo do Canto, 73 anos, que era candidato a prefeito requereu a substituição da candidatura do cargo do pai para o filho, Paulo Sergio. De acordo com informações obtidas pelo O Dia, já havia sido acordado desde o início da candidatura que em qualquer caso de impedimento político para o pai o partido Republicanos solicitaria a substituição para o filho disputar o cargo.