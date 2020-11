Ùnica pesquisa registrada em São José de Ubá Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/11/2020 22:05 | Atualizado 14/11/2020 22:33

São José de Ubá - A única pesquisa eleitoral registrada e com permissão para a divulgação em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, aponta para o atual prefeito e candidato a reeleição, Marcionilio (SD) a frente na disputa pelo cargo com 53,62%. A sondagem da intenção dos votos foi feita no dia 11 de novembro deste ano com 361 eleitores. A Justiça Eleitoral teria proibido a propagação de duas outras pesquisas por constarem diversas irregularidades em ambas.



O candidato Gean (MDB) com 46,38% assume o segundo lugar. De acordo, com o Instituto responsável pela elaboração da pesquisa há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos. A estatística responsável é Isabela Gomes da Fonseca Camach e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-09475/2020.



Na espontânea, onde são computados apenas os votos válidos, o atual prefeito, candidato a reeleição, Marcionilio (SD) com a margem de erro, tem entre 48,72% e 58,52% das intenções de voto. Na segunda posição está Gean (MDB) que com a margem de erro, tem entre 41,48% e 51,28%.



Computados apenas os votos válidos, Marcionilio segue na liderança da disputa com 53,49%. Na margem de erro, tem entre 48,59% e 58,39%. Gean aparece na segunda posição com 46,51% das intenções de voto.



Ainda segundo o levantamento, quando perguntado “em qual candidato a prefeito você não votaria de jeito nenhum?”, o nome de Gean teria 41,55% de rejeição, seguido de Marcionilio, com 31,30%.



Empresa MAPPA Geopolitico Pesquisas RJ Ltda - Através de decisão judicial, nos autos do processo 0601664-52.2020.6.19.0107, reconheceu que a pesquisa realizada pela empresa MAPPA, "está recheada de irregularidade, determinando que a mesma não seja divulgada, fixando multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais)".

Instituto Data dados pesquisa e opinião pública Eireli - Recebeu parecer contrário a sua divulgação por possuir diversas irregularidades. De acordo com informações nos autos do processo, essa pesquisa foi contratada pelo próprio instituto, que é localizado em Alfenas, MG por R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), para ser divulgada no sábado, dia 14/11/2020, um dia antes das eleições. O não cumprimento da suspensão está sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Informações baseadas nos seguintes dados, de acesso público, por meio do processo n. 0601679-21.2020.6.19.0107.