Um carro com propaganda eleitoral foi deixado na Rua Aloísio Dias Moreira, bairro Governador Roberto Silveira Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 15/11/2020 16:47 | Atualizado 15/11/2020 16:49

Itaperuna – Cinco casos de possíveis crimes eleitorais aconteceram até o fim da manhã deste domingo, 15, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29 BPM (Itaperuna) foram acionados para auxiliar os órgãos fiscalizadores. No distrito de Boa Ventura, uma mesária foi ameaçada; dois supostos transportes de eleitores, sendo um em São José de Ubá e outro no distrito de Aré; ainda em Itaperuna, mas já nos bairros Surubi e Vinhosa foi um possível crime de boca de urna. Em cada um desses bairros um cabo eleitoral estava distribuindo santinho. Os detidos foram levados para a delegacia onde prestaram depoimento e foram liberados.



Uma notificação - Um carro com propaganda eleitoral foi deixado perto da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças localizada na Rua Aloísio Dias Moreira, bairro Governador Roberto Silveira. Pelo fato de o automóvel ter ficado parado próximo de zona eleitoral, pode ser considerado boca de urna. Um aviso de advertência foi feito.