TRE não divulgou incidentes no dia de votação em Itaguaí Divulgação - TSE

Por Lili Bustilho

Publicado 15/11/2020 17:50 | Atualizado 15/11/2020 18:48



Itaperuna – Iniciada a apuração dos votos das eleições municipais 2020 O Dia traz aos eleitores uma parcial da apuração de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Acompanhe o resultado parcial que conta com 6,54% das urnas apuradas, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 14 seções apuradas. O eleitorado apurado/comparecimento é de 3.544. Votos válidos até o momento são de 3.275. Abstenção registradas totalizam 1.334.



Alfredão (PSD) ¬ 1.070 votos (32, 67%)



Coronel Boechat (Avante) – 51 votos (1,56%)



Dr. Vinícius (DEM) – 947 votos (28,92 %)



Eugênio Velloso (PRTB) – 68 votos (2,08%)



Jeane Hespanhol (PMB) – 23 votos (0,70%)



Kadu Novaes (Republicanos) – 901 votos (27,51%)



Rogerinho (Solidariedade) –69 votos (2,11%)



Rogério Garcia (PDT) – 103 votos (3,15%)



Saulo Azevedo (PSOL) – 43 votos (1,31%)

Publicidade

Votos nulos: 177 (4,99%)

Brancos: 92 (2,60%