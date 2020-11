Alfredão foi eleito prefeito de Itaperuna Reprodução TSE

Por Lili Bustilho

Publicado 15/11/2020 23:30 | Atualizado 15/11/2020 23:37

Itaperuna – Alfredão foi eleito prefeito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, com 19.640 votos. O município que possui 214 seções teve seu resultado oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicado às 22h30. Em segundo lugar ficou Dr. Vinicius com 14.548 votos, ou seja, 28,80%. Para a disputa acirrada Kadu Novaes que concorreu pela primeira vez ao cargo foi destaque entre os candidatos assumindo o terceiro lugar com 11.980 votos representando 23,47%. O eleitorado apurado/comparecimento é de 54.952. Abstenção registradas totalizaram 19.519.



Coronel Boechat (Avante) – 1.063 votos ( 2,08%)





Eugênio Velloso (PRTB) – 840 votos (1,65%)



Jeane Hespanhol (PMB) – 325 votos ( 0,64%)





Rogerinho (Solidariedade) – 931 votos ( 1,82 %)



Rogério Garcia (PDT) – 1.148 votos ( 2,25%)



Saulo Azevedo (PSOL) – 579 votos (1,13%)



Votos nulos: 2.523 (4,59%)

Votos brancos: 1.375 (2,50 )%