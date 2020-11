Geyves (Cidadania) o novo prefeito de Italva, no Noroeste Fluminense, com 5.374 votos. Reprodução TSE

Por Lili Bustilho

Publicado 15/11/2020 21:07 | Atualizado 15/11/2020 21:18

Itaocara – Geyves (Cidadania) é o novo prefeito de Itaocara, no Noroeste Fluminense, com 5.374 votos, ou seja, 36,26% dos votos. Município possui 47 seções. Em segundo lugar ficou Beto do Papagaio com 5.262 votos ou seja, 35,48%. O candidato Robson Vargas obteve 3.191 votos, ou seja, 21,52%. Já Felipe Domingues registrou 1.004 votos sendo 6,77% dos votos. O Tribunal Superior eleitoral registrou 15.838 eleitores comparecendo as urnas e 4.485 abstenções. Os votos nulos representaram 4,29% e os votos brancos 2,07%.