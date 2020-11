Disputa acirrada ao cargo de prefeito de Bom Jesus do itabapoana, no Noroeste Fluminense. Reprodução TSE

Por Lili Bustilho

Publicado 15/11/2020 23:48 | Atualizado 15/11/2020 23:49

Bom Jesus do Itabapoana – Paulo Sergio Travassos Ciryllo é o novo prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Município possui 38 seções. Em segundo lugar ficou Robson Tatu com 6.985, ou seja, 31,17%. Em segundo lugar ficou Robson Tatu. O Tribunal Superior eleitoral registrou eleitores comparecendo as urnas e abstenções. Os votos nulos representaram e os votos brancos .





Andreia Pádua (PTB) – 442 (1,97%)

Branca Motta (PSL) – 6.474 (28,89%)

Dr. Felipe Lobão (Patriota) – 628 (2.85%)

Evaldo Valerio (PC do B) – 147 (0,66%)

José Mário Borges (PODE) – –182 (0,81%)

Robertim Moraes (PMB) – 153 (0,58%)