Eleito prefeito de Italva Leo Pelanca (PSC) obteve 4.998 votos nas eleições municipais Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/11/2020 11:23 | Atualizado 16/11/2020 11:27

Italva – Eleito prefeito de Italva, no Noroeste Fluminense, Leo Pelanca (PSC) obteve 4.998 votos; município possui 22 seções eleitorais. Na segunda colocação ficou Gerlindo Motoka com 1.906 votos (21,75%). Em seguida, Dra. Isabel Fernandes com 933 votos (10,64%); Bruninho com 629 votos (7,18%); Marcos Henrique 299 votos (3,41%).





Brancos - 91 (1,07%)



Nulos - 303 (3,57%)



Anulados e apurados em separado - 0 (0,00%)



Gratidão - “Muito obrigado a cada um de vocês que saíram de suas casas para nos dar um voto de confiança.. Muito obrigado também a todos que confiaram nos vereadores do nosso grupo. Sonhamos juntos, choramos juntos, perseveramos juntos, trabalhamos juntos, vencemos juntos e governaremos juntos. Muito obrigado, Italva. Seremos felizes!”, desabafou o eleito em Italva.