Informações que levem a Polícia ao desfecho desse crime podem ser passadas pelo Disque Denúncia do Noroeste ao telefone (22) 99860-1177 (whatsapp). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 17/11/2020 10:46 | Atualizado 17/11/2020 10:55

Cardoso Moreira - Um jovem baleado com três tiros em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, faleceu no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, na madrugada desta terça-feira (17). O rapaz foi encaminhado a unidade hospitalar depois de ser surpreendido pelo criminoso com três disparos de arma de fogo, sendo atingido no abdómen, axila e costas quando estava na praça do distrito de Outeiro. O paciente recebeu os primeiros atendimentos no Posto de Urgência (PU) de Cardoso Moreira.



De acordo com testemunhas, o possível autor do homicídio provocado por disparos de arma de fogo reside em Três Vendas, distrito de Campos dos Goytacazes. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) realizaram várias buscas, mas o denunciado não havia sido localizado até o fechamento desta matéria. Informações que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas pelo Disque Denúncia do Noroeste ao telefone (22) 99860-1177 (whatsapp). O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.