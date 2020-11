No bairro Vinhosa, em Itaperuna, painéis solares foram arrancados com rajadas de vento. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 17/11/2020 12:01 | Atualizado 17/11/2020 12:51

Itaperuna – O guarda-chuva na bolsa tem sido um dos companheiros mais habituais dos moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Quem ainda não se preveniu carregando o objeto precisa ficar atento aos alertas dos principais órgãos e institutos de meteorologia para a região. As previsões do Inmet apontam fortes chuvas e ventania. No bairro Vinhosa painéis solares foram arrancados com rajadas de vento e assustaram pessoas que passavam no local. Fortes chuvas repentinas e rajadas de ventos estão ocorrendo desde o último fim de semana no município.



Veja o vídeo do momento dos painéis solares arrancados:



De acordo com o Climatempo, depois das nuvens pesadas que se espalharam pelo estado na tarde de ontem (16), hoje uma frente fria chega ao litoral fluminense e vai gerar outras áreas de instabilidade. Entre a quarta-feira, 18, e a sexta-feira, 20 de novembro, o tempo vai ficar muito instável em todo o estado do Rio de Janeiro, com predomínio de céu nublado e chuva frequente, o que vai manter a temperatura amena. Nestes dias, o Grande Rio e outras áreas do estado do Rio de Janeiro ficam sujeitos a chuva forte.

