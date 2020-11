Em Itaperuna, moradores da Rua Cândida de Freitas Bastos, no bairro São Francisco passaram por falta de luz. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 18/11/2020 09:26 | Atualizado 18/11/2020 09:32

Itaperuna – Após as fortes chuvas que atingiram a maioria dos municípios do Noroeste Fluminense nas últimas 12 horas, moradores de Itaperuna, Miracema, Itaocara e Santo Antônio de Pádua enfrentam problemas de ruas alagadas e principalmente a falta de energia elétrica. Quem ainda está com o celular carregado está usando as redes sociais para reclamar e informar a falta de luz. A Defesa Civil de Miracema divulgou uma nota relatando que “segundo informações do Gerente Regional a energia deve voltar em torno de uma hora.”



Em Itaperuna, moradores da Rua Cândida de Freitas Bastos, no bairro São Francisco, na manhã de ontem (17) tiveram a energia elétrica retornada cerca de quase 10 horas após ficarem sem luz desde a última segunda-feira, 16.