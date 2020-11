Os profissionais decidiram, em uma reunião realizada no pátio da empresa, não interromper a prestação de serviço Foto: rádio Itaperuna

Por Lili Bustilho

Publicado 18/11/2020 10:10

Itaperuna – Moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, amanheceram surpreendidos pela paralisação dos motoristas da única empresa de transporte coletivo no município. Os motoristas paralisaram as atividades por cerca de uma hora na parte da manhã desta quarta-feira, 18. Os profissionais decidiram, em uma reunião realizada no pátio da empresa, no bairro Aeroporto não interromper a prestação de serviço.



De acordo com um motorista que falou ao O Dia, mas prefere não ser identificado com medo de represálias, a categoria reclama que o acordo salarial e a redução da jornada de trabalho, devido a pandemia do Covid-19, não estão sendo cumpridos. “Há cerca de praticamente dois meses, estamos trabalhando com a carga horária normal praticamente e mantendo as condições salariais anteriores. Não foi esse o acordado, mas também não queremos prejudicar a população. Essa nunca será nossa intenção”, desabafa. Ficou agendada uma nova reunião com a direção da empresa na próxima segunda-feira, 23, quando uma contraproposta será feita aos profissionais. Até o fechamento desta matéria nossa equipe não conseguiu contato com a empresa de transporte coletivo do município.