os moradores de São João do Paraíso, em Cambuci no Noroeste Fluminense, foram surpreendidos pela enchente. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/11/2020 11:20 | Atualizado 18/11/2020 12:58

Cambuci - Desespero, tristeza, mas apesar de todo sofrimento que estão passando desde a madrugada desta quarta-feira, 18, os moradores de São João do Paraíso, distrito de Cambuci, no Noroeste Fluminense, são solidários uns com os outros e seguem na tentativa de limparem as casas atingidas pelas cheias, se recuperarem do susto e contabilizarem alguns prejuízos. Pegos de surpresa com uma enxurrada que alagou a maior parte das ruas da localidade, os moradores perderam móveis, eletrodomésticos e documentos. O Dia falou com José Leonardo de Souza da Silva, o Leo, 33 anos, que ainda está assustado com o cenário que registra a enchente na localidade.



Léo que é morador da rua Capitão Artur Botelho, no terceiro distrito de Cambuci explicou como teve início a enxurrada. “Por volta das 4h da madrugada ocorreu uma tromba d’agua em um balneário próximo, o Beto do Vitório, onde o morador só conseguiu salvar o cachorro. Depois de quase mais três horas caiu a segunda em Monte Verde e essa água veio toda para São João então aqui encheu de uma forma assustadora que eu com 33 anos nunca vi isso antes”.

Léo ainda relatou ao O Dia que apesar de não ter tido chuva o estrago foi grande e as perdas ainda não foram totalmente estimadas. “Não tivemos falta de luz, mas desligamos imediatamente os relógios das casas atingidas. Os vizinhos também perderam praticamente tudo e nesse momento estão todos tentando ver se conseguem recuperam alho e um ajudando o outro”, conta o morador. Até o fechamento desta matéria não foi confirmado se houve alguma vítima fatal. Também não há números de desabrigados e desalojados. A Defesa Civil Municipal ainda não conseguiu acessar algumas localidades do município. Moradores de cidades vizinhas estão se mobilizando para criarem postos de arrecadações.



Postos de apoio para coleta de doações - Em Itaperuna, a coordenadora do Programa Mulher Melhor em parceria com o Projeto Ecco do Governo Federal, Luciana Moreira, mobilizou os bairros Boa Fortuna e Aeroporto e demais próximos, montando um ponto de arrecadação no bar do Cininho, situado na rua Coronel José Bastos, 889.

Almoço e jantar - Em Cambuci, almoço e jantar para os moradores atingidos pela inundação estão sendo preparados na casa da Ceceia Dias e no bar do Edivam. Doações também podem ser entregues nestes locais.