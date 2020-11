Falta d’água no início da tarde de hoje prejudica a limpeza das casas como contou um morador ao O Dia. O Dia

Por Lili Bustilho

Publicado 18/11/2020 14:44 | Atualizado 18/11/2020 15:17

Cambuci – Mobilizações rapidamente se espalham pelas redes sociais no Noroeste Fluminense pelo movimento SOS São João do Paraíso. Itaperunenses já unem forças e se empenham em arrecadar doações para levar ao distrito de São João do Paraíso, em Cambuci, um dos mais afetados por uma enxurrada na madrugada desta quarta-feira, 18. A falta d’água no início da tarde de hoje prejudica a limpeza das casas; um morador falou ao O Dia. Móveis, eletrodomésticos e mantimentos foram perdidos. Documentos também foram afetados pela enchente.

Publicidade

Publicidade

Postos de apoio para coleta de doações - Em Itaperuna, a coordenadora do Programa Mulher Melhor em parceria com o Projeto Ecco do Governo Federal, Luciana Moreira, mobilizou os bairros Boa Fortuna, Vale do Sol e Aeroporto e demais próximos, montando um ponto de arrecadação no bar do Cininho, situado na rua Coronel José Bastos, 889.



29º BPM em parceria com drogaria – O 29º BPM (Itaperuna) será posto de coleta e doações podem ser entregues na sede da Unidade, situado a BR 356, KM 30, das 8h às 18h. Colaborando com o ato solidário e visando alcançar mais pessoas nessa campanha, o 29º BPM firmou parceria para arrecadações também na Drogalipe, situada a rua Sátiro Garibaldi, 12, Centro de Itaperuna, rua do PU.



Almoço e jantar - Em São João do Paraíso, pessoas da localidade se juntaram para fornecer almoço e jantar aos moradores mais atingidos pela inundação e estão sendo preparadas refeições na casa da Ceceia Dias e no bar do Edivam. Doações também podem ser entregues nestes locais.





Itaperunenses aderem por conta própria - Morador de Itaperuna, o servidor público estadual, Guilherme Viana, que cresceu na localidade fez contato com amigos itaperunenses e levará algumas doações até o fim da tarde de hoje, mas vai seguir nessa campanha. Formado em direito Guilherme se sensibilizou ao ser informado pela situação que afetou o distrito. "Tenho familiares em São João do paraíso e cresci indo visitá-los, minha avó, inclusive é de lá. Ao me falarem o que aconteceu imediatamente me senti na obrigação de ajudar de alguma forma", relata.





Publicidade





Postos de apoio para coleta de doações - Em Itaperuna, a coordenadora do Programa Mulher Melhor em parceria com o Projeto Ecco do Governo Federal, Luciana Moreira, mobilizou os bairros Boa Fortuna e Aeroporto e demais próximos, montando um ponto de arrecadação no bar do Cininho, situado na rua Coronel José Bastos, 889.



Almoço e jantar - Em São João do Paraíso, pessoas da localidade se juntaram para fornecer almoço e jantar aos moradores mais atingidos pela inundação e estão sendo preparadas refeições na casa da Ceceia Dias e no bar do Edivam. Doações também podem ser entregues nestes locais.