Grave acidente deixa uma vítima fatal no bairro Aeroporto, Itaperuna, no Noroeste Fluminense Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 22/11/2020 10:25 | Atualizado 22/11/2020 13:54



Itaperuna - Um motociclista de 23 anos, faleceu após se envolver em grave acidente, na madrugada deste domingo (22), na Rua Noêmia Godinho Bittencourt, bairro Aeroporto, Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O acidente envolveu o jovem que estava na condução de uma moto Honda Titan de cor prata e um veículo Hyundai modelo Azera de cor prata. O motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o condutor do automóvel não sofreu ferimentos. Policiais do 29 BPM (Itaperuna) estão preservando o local até que seja realizada perícia. O corpo será removido ao IML do município.



O motorista do carro foi encaminhado para realizar exame de alcoolemia e o resultado foi negativo. Ele foi ouvido na 143ª DP e liberado após prestar depoimento. De acordo com populares, obras para a renovação do asfalto na BR-356 estão sendo realizadas o que poderia ter ocasionado a colisão. Apenas o laudo pericial será capaz de identificar as causas do acidente. Nas redes sociais a comoção é grande e internautas se solidarizam com familiares e amigos da vítima.