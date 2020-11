A realização dos testes acontecerá das 13 às 16 horas, de segunda-feira (23/11) até a sexta-feira (27/11) na UBS do município. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/11/2020 10:47

Varre=Sai – Casos de Covid-19 estão crescendo novamente em alguns municípios do Noroeste Fluminense e entre esses está Varre-Sai. Devido a retomada do aumento dos índices, a Prefeitura da cidade através da Secretaria Municipal de Saúde, estará disponibilizando a toda a população a Testagem Rápida para a Covid-19. A realização dos testes acontecerá das 13 às 16 horas, de segunda-feira (23/11) até a sexta-feira (27/11), exceto a quarta-feira (25/11), por ser feriado municipal, nas Unidades Básicas de Saúde do município. Será obrigatório o uso de máscara e apresentação do Cartão Nacional do SUS.