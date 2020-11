Vítima apresentava várias lesões ocasionadas por mordidas violentas em todo o corpo, Foto: rádio Natividade FM

Itaperuna - Um homem de 22 anos, foi preso neste fim de semana, no bairro São Mateus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, suspeito por envolvimento em crimes de tortura, cárcere privado, injúria, ameaça, além de agressões físicas e psicológicas contra a sua companheira. A vítima, que de acordo com a polícia, apresentava várias lesões ocasionadas por mordidas violentas em todo o corpo, especialmente no rosto, braços e pernas conseguiu escapar dias antes e pedir ajuda na 143ª DL que iniciou as investigações, diligências, monitorou o suspeito. Ele teve a prisão solicitada pelo delegado Delegado Filipi Poeys Lima concedida pela juíza do plantão judiciário Soraya Pina Bastos.



Ainda segundo com a polícia, agentes seguiram até a residência do rapaz que ao ser informado da ordem de detenção, teria resistido a prisão se trancando no interior da casa inclusive ameaçando explodir dois botijões de gás ateando fogo nos referidos objetos. Após mais de uma hora de negociações, com o apoio de policiais do 29º BPM (Itaperuna) usando spray de pimenta, o homem foi dominado, apresentado a delegacia e transferido para a Casa de Custódia onde permanecerá à disposição da justiça.