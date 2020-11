Foi apreendido escondido na cueca do suspeito um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/11/2020 14:34 | Atualizado 23/11/2020 14:34

Santo Antônio de Pádua - Um jovem de 23 anos que supostamente seria segurança de um dos chefes de uma facção criminosa, que atua em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, foi preso no último fim de semana. Ele estava no interior de um bar, no bairro Tavares, quando foi abordado por policiais do 36º BPM (Pádua). De acordo com a polícia, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas foi apreendido escondido na cueca do suspeito. Autuado em flagrante na 136ª DL, ele deverá passar por audiência de custódia e permanecer à disposição da justiça.